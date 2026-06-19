⚔️Souboj o umělou inteligenci: Google jde po zákaznících Nvidie vlastními zbraněmi 💰

- Google poskytl finanční záruku 3,2 miliardy dolarů pro datové centrum Lake Mariner v New Yorku, kde si Anthropic pronajímá výpočetní výkon jeho TPU čipů
- Google uzavřel dohodu se společností Blackstone v hodnotě 5 miliard dolarů na vznik nové cloudové firmy konkurující poskytovatelům navázaným na Nvidii
- Společnost poskytuje další záruky ve výši 7 miliard dolarů pro projekt River Bend v Louisianě a 1,4 miliardy dolarů pro datové centrum v Texasu
- Nvidia nadále ovládá přes 90 procent trhu s AI čipy
- Google plánuje navýšit kapitál o 85 miliard dolarů, zejména na budování výpočetní infrastruktury
- Společnost Citadel Securities uvedla, že s TPU čipy dokáže spouštět vybrané výpočetní úlohy o 30 procent levněji a až čtyřikrát rychleji
- Google poskytl finanční záruku 3,2 miliardy dolarů pro datové centrum Lake Mariner v New Yorku, kde si Anthropic pronajímá výpočetní výkon jeho TPU čipů
- Google uzavřel dohodu se společností Blackstone v hodnotě 5 miliard dolarů na vznik nové cloudové firmy konkurující poskytovatelům navázaným na Nvidii
- Společnost poskytuje další záruky ve výši 7 miliard dolarů pro projekt River Bend v Louisianě a 1,4 miliardy dolarů pro datové centrum v Texasu
- Nvidia nadále ovládá přes 90 procent trhu s AI čipy
- Google plánuje navýšit kapitál o 85 miliard dolarů, zejména na budování výpočetní infrastruktury
- Společnost Citadel Securities uvedla, že s TPU čipy dokáže spouštět vybrané výpočetní úlohy o 30 procent levněji a až čtyřikrát rychleji
Google se rozhodl zaútočit na nadvládu Nvidie na trhu s čipy pro umělou inteligenci, a to přesně těmi samými nástroji, které udělaly z Nvidie nejcennější společnost světa. Mateřská společnost Alphabet poskytla finanční záruku ve výši 3,2 miliardy dolarů pro datové centrum Lake Mariner ve státě New York, kde se výpočetní výkon tisíců jejích čipů pronajímá společnosti Anthropic. Jde o stejnou strategii, jakou dlouhodobě používá Nvidia na podporu poptávky po vlastních grafických procesorech.
GRAF: Vývoj ceny akcií spoločnosti Google (GOOGL.US, H4)
Zdroj: xStation5
Google tak nabírá na intenzitě v boji o nejdůležitější trh současné technologické éry. Jeho takzvané TPU čipy, vyvíjené původně pro interní potřeby vyhledávače, se postupně staly komerčním produktem, který si získává čím dál větší pozornost velkých hráčů. Mezi nové zákazníky patří například společnost Citadel Securities, která podle svého technologického ředitele dokáže s TPU čipy spouštět klíčové výpočetní úlohy levněji a rychleji než dosud.
Nvidia si své dominantní postavení, odhadované na přes 90 procent trhu, dlouho střežila i psychologicky. Její výkonný ředitel Jensen Huang opakovaně zpochybňoval konkurenceschopnost čipů typu ASIC včetně Googlu a poukazoval na to, že Anthropic je jediným větším externím zákazníkem TPU. Situace se však mění. Google nedávno uzavřel dohodu se společností Blackstone v hodnotě 5 miliard dolarů na vznik nové cloudové firmy, která by měla konkurovat poskytovatelům úzce navázaným na hardware Nvidie. Přidává i další záruky, například 7 miliard dolarů pro projekt River Bend v Louisianě či 1,4 miliardy dolarů pro datové centrum v Texasu.
Za změnou přístupu stojí i nedávné povýšení Amina Vahdata na hlavního technologa zodpovědného za infrastrukturu umělé inteligence, který nyní dohlíží na celý řetězec od návrhu čipů až po jejich nasazení. Společnost zároveň oznámila plán navýšit kapitál o 85 miliard dolarů, což má z velké části směřovat právě do budování výpočetní kapacity.
Pro investory sledující technologický sektor jde o vývoj, který může v nadcházejících měsících ovlivnit rozložení sil mezi největšími hráči na trhu s AI infrastrukturou. Otázkou zůstává, zda dokáže finanční síla Googlu prolomit roky budovanou loajalitu zákazníků vůči Nvidii, nebo si Huangova společnost svou pozici udrží i v další fázi závodu o výpočetní výkon.
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