Soud v Kalifornii nařídil firmám Meta a Google zaplatit 6 milionů dolarů 💰

Během včerejška byly zveřejněny verdikty dvou soudních případů v USA, které se týkají rostoucí vlny žalob proti firmám Meta a Google. Soud shledal společnosti vinné za to, že úmyslně vytvářejí závislost na svých platformách, což je rizikové zejména pro děti. Tento rozsudek může vést k právní bitvě a odvolání, tento případ by také mohl přetvořit způsob, jakým americký právní rámec chrání technologické firmy před žalobami.
Soud v Kalifornii rozhodl, že Meta a Google jsou odpovědné za depresi a sebevražedné myšlenky mladé ženy, která uvedla, že se stala závislou na Instagramu a YouTube v mladém věku, soud jim nařídil společně zaplatit 6 milionů dolarů (4,2 mil. Meta a 1,8 mil. Google) jako odškodné.
V separátním soudním případu soud nařídil společnosti Meta zaplatit 375 milionů dolarů kvůli tomu, že firma měla klamat uživatele o bezpečnosti svých produktů pro mladé uživatele a umožnila sexuální vykořisťování dětí na svých platformách. Akcie Mety dnes klesají o 5 %, zatímco akcie Googlu klesají jen přibližně o 1,5 %.
Meta a Google popřely obvinění a argumentovaly, že podnikly kroky na ochranu mladých lidí. V obou případech Meta požádala soudce, aby žalobu zamítl, stejně jako Google v případě v Kalifornii. Firmy uvádějí, že jsou chráněni Sekcí 230. Sekce 230 je část amerického federálního zákona, která poskytuje právní ochranu online platformám (jako jsou sociální média, fóra, blogy a další internetové platformy), pokud jde o obsah, který vytvářejí jejich uživatelé. Soudci tuto argumentaci odmítli a rozhodli, že případy mohou pokračovat k soudnímu řízení.
Za rok 2025 dosáhla Meta čistého zisku přibližně 60 miliard USD, Google vykázal čistý zisk přibližně 132 miliard USD. Odškodnění ve výši 6 milionů USD ve zmíněném soudním případu pro Meta a Google může mít zejména reputační dopad. Avšak při srovnání s dosaženými zisky se jedná o zanedbatelnou částku v porovnání s jejich obrovskými zisky, které jsou v řádu desítek miliard dolarů.
