SpaceX: Historický milník pro Nasdaq, nebo obří past na retail?

SpaceX se 7. července stalo oficiálním členem akciového indexu Nasdaq-100. Jedná se o nejrychlejší vstup firmy do takto významného akciového indexu. Rychlý vstup umožnilo pravidlo, které Nasdaq zavedl zhruba šest týdnů před samotným IPO SpaceX. Zřejmě právě z tohoto důvodu. Obrovský zájem investorů, médií i běžných lidí byl a stále je velkým lákadlem.
Například akciový index S&P 500 přepsání pravidel odmítl a SpaceX zatím zařazen nebyl. V dalších měsících k zařazení pravděpodobně nedojde. Teoreticky by se tak mohlo stát nejdříve v polovině roku 2027, i to je však velmi nepravděpodobné.
SpaceX by musel splnit řadu relativně přísných podmínek. Vedle tržní kapitalizace, která je už nyní vysoká, by musel projít také testem životaschopnosti a splnit požadavek na tzv. float, tedy podíl akcií, který je reálně dostupný na trhu.
Test životaschopnosti se zjednodušeně zaměřuje na hospodářské výsledky. SpaceX v roce 2025 podle odhadů utrpěl ztrátu téměř 5 miliard USD, při tržbách kolem 18,5 miliardy USD a tržní kapitalizaci okolo 2 100 miliard USD. Ztráty pokračují i letos. Za první čtvrtletí 2026 vykázal SpaceX ztrátu 4,28 miliardy USD. Pro splnění testu životaschopnosti musí být zisk za poslední kvartál kladný a součet zisků za poslední čtyři kvartály musí být rovněž kladný. Zařazení do indexu S&P 500 tak bez změny pravidel v blízké době nehrozí.
Další podmínkou je požadavek na tzv. float, tedy kolik akcií je reálně k dispozici na trhu. Volný float u SpaceX je nyní kolem 4 až 5 % z celkového počtu akcií. S&P 500 vyžaduje 10 %. Nasdaq dříve také vyžadoval minimálně 10 %, ale před IPO SpaceX pravidla změnil.
Z výše uvedeného plyne pro investory řada rizik. Těm se nevyhnou ani investoři do ETF na Nasdaq-100, i když míra rizika je nižší než při přímé investici do akcií SpaceX. Hospodářské výsledky SpaceX mohou i v blízké budoucnosti vést k poklesu ceny akcií. Zařazení SpaceX do Nasdaqu zároveň vytvořilo nucenou poptávku ze strany ETF a dalších fondů, které musely akcie dokoupit. To vytvořilo významný poptávkový tlak při relativně nízké nabídce akcií a krátkodobě působilo ve prospěch vyšší ceny.
Přestože mohou převážit i jiné faktory a ceny akcií SpaceX už klesaly, ochlazení tlaku z nucených nákupů do ETF a dalších fondů může spustit další poklesy.
Kvůli malému floatu Nasdaq změnil pravidla a firmám s floatem pod 33 % může zvýšit váhu v indexu až na trojnásobek. Při vstupu SpaceX do indexu byla váha lehce nad 0,5 %, ale díky možnosti jejího navýšení může vzrůst nad 2 %. Připomínáme, že SpaceX pálí obrovské množství peněz a vykazuje ztrátu.
Dalším rizikem je relativně nedávné IPO, kdy akcie SpaceX stále hledají svou cenu na trhu. To je spojeno s vyšší volatilitou a zvýšeným rizikem poklesu. Pokud se podíváme na 26 největších IPO za posledních 15 let, pouze pět z nich vygenerovalo kladný kapitálový výnos. Nutno dodat, že Palantir a Arm Holdings překonaly hranici 100 %. Zbylých 21 IPO zaznamenalo ztrátu a 19 z nich dokonce dvoucifernou. Zařazení SpaceX s potenciálně významnou váhou do indexu Nasdaq-100 v prvním roce od IPO tak zvyšuje míru rizika.
Posledním významným rizikem jsou termíny konce tzv. lock-upu v srpnu a prosinci letošního roku, kdy zaměstnanci SpaceX dosud nesměli prodávat své akcie. Muskův gigantický lock-up končí v červnu 2027. IPO vytvořilo mezi zaměstnanci více než 4 000 nových milionářů, zatím však pouze na papíře.
Řada z nich tak bude chtít prodávat, aby získala hotovost a mohla realizovat své plány od bydlení po předčasný důchod. Někteří budou chtít také diverzifikovat portfolio. Mohou proto prodat část akcií SpaceX a doplnit portfolio jinými aktivy, například ETF na různé akciové indexy.
Prodej zaměstnaneckých akcií výrazně zvýší nabídku na trhu, což bude vytvářet tlak na pokles ceny akcií. Samozřejmě nelze vyloučit další růst, pokud bude poptávka dostatečně silná. Samotný konec lock-upu však bude působit na ceny směrem dolů. Trhy jsou navíc vpřed hledící, takže pravděpodobný příliv nových akcií po konci lock-upu mohou začít zaceňovat předem. Tlak na pokles cen tak může přijít s předstihem. Na druhé straně lze očekávat, že zaměstnanci nebudou při nepříznivých cenách ve velkém prodávat.
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