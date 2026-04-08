Spor o strategické přístavy se vyostřuje 🚨

- CK Hutchison přes svou panamskou divizi zahájil arbitráž proti Maersk.
- Spor se týká převzetí přístavů Balboa a Cristobal u Panamského průplavu.
- PPC už dříve rozšířila nárok proti Panamě na více než 2 miliardy USD.
- Kauza má i geopolitický rozměr a může ovlivnit plánovaný prodej přístavního byznysu CK Hutchison.
Společnost Panama Ports Company (PPC), která patří pod hongkongský konglomerát CK Hutchison, zahájila arbitráž proti dánské lodní skupině Maersk. Důvodem je převzetí dvou strategických přístavů u Panamského průplavu, které se v posledních měsících staly součástí širšího geopolitického sporu mezi USA a Čínou.
PPC tvrdí, že Maersk porušil dlouhodobou smlouvu, když se postavil na stranu panamské vlády a pomohl s jejím vytlačením z provozu přístavu Balboa. Podle firmy se Maersk zapojil do procesu, který měl PPC nahradit novým operátorem napojeným právě na tuto skupinu. Arbitráž má proběhnout v Londýně a je vedena odděleně od dřívějšího sporu, v němž se PPC domáhá náhrady škody po Panamě.
Celý konflikt začal poté, co panamský Nejvyšší soud na konci ledna zrušil právní rámec koncese z roku 1997, která PPC umožňovala provozovat terminály Balboa a Cristobal na obou stranách průplavu. Panama následně udělila dočasné kontrakty dceřiným firmám společností Maersk a MSC. PPC už dříve označila tento postup za nezákonný a v březnu rozšířila arbitráž proti Panamě, přičemž výše nárokované škody přesáhla 2 miliardy USD.
Případ má i silný politický rozměr. Rozhodnutí panamského soudu přišlo po dlouhodobém tlaku administrativy Donalda Trumpa, která chtěla omezit čínský vliv na Panamský průplav. Právě tato obchodní cesta zajišťuje zhruba 5 % světového námořního obchodu, takže jakýkoli zásah do jejího fungování má širší dopad na globální logistiku i investiční sentiment.
Spor navíc komplikuje plánovaný prodej většinového podílu v globálním přístavním byznysu CK Hutchison za 23 miliard USD konsorciu vedenému společnostmi BlackRock a MSC. Investoři tak budou sledovat nejen samotný výsledek arbitráže, ale i to, zda se celá kauza nepromítne do širších obchodních a geopolitických vztahů.
