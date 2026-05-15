Stellantis a Dongfeng spojí síly 🤝

- Stellantis a Dongfeng obnovují a prohlubují spolupráci, která začala už před více než 30 lety.
- Od roku 2027 mají ve Wu-chanu vznikat dva elektrifikované terénní modely Jeep a dva vozy Peugeot.
- Projekt počítá s investicemi přesahujícími 8 miliard jüanů, přičemž Stellantis má přispět asi 130 miliony eur.
- Dohoda dává Stellantisu novou šanci v Číně, ale úspěch bude záviset na schopnosti konkurovat silným domácím výrobcům.
Automobilka Stellantis oznámila prohloubení spolupráce s čínskou společností Dongfeng Motor, se kterou bude společně vyrábět vozy značek Jeep a Peugeot v Číně. Nová dohoda navazuje na partnerství, jehož kořeny sahají více než tři desetiletí zpět, kdy předchůdce Stellantisu, skupina PSA, vstoupil do společného podniku s Dongfengem, aby získal lepší přístup na rychle rostoucí čínský automobilový trh. Nyní se obě firmy snaží spolupráci znovu oživit v době, kdy se čínský trh dramaticky změnil a stal se jedním z nejkonkurenčnějších prostředí na světě.
Společný podnik Dongfeng Peugeot Citroën Automobile má od roku 2027 zahájit výrobu dvou nových terénních vozů Jeep s pohonem na nové energie a zároveň dvou modelů Peugeot. Označení „new-energy vehicles“ v čínském kontextu obvykle zahrnuje elektrická, plug-in hybridní nebo jinak elektrifikovaná vozidla, což ukazuje, že Stellantis se nechce soustředit pouze na tradiční spalovací modely. Výroba má probíhat ve městě Wu-chan a vozy mají být určeny nejen pro čínský trh, ale také pro export do zahraničí. To je důležité, protože Čína se v posledních letech stala nejen největším automobilovým trhem, ale také stále významnějším výrobním centrem pro globální export.
Celý projekt má zahrnovat investice přesahující 8 miliard jüanů, tedy přibližně 1,2 miliardy USD. Stellantis by měl podle oznámení přispět částkou kolem 130 milionů eur, což naznačuje, že hlavní část investiční zátěže ponese širší struktura společného projektu. Pro Stellantis jde o relativně opatrný, ale strategicky významný krok. Firma tím získává možnost znovu posílit svou přítomnost v Číně, aniž by musela nést celé riziko sama. Dongfeng naopak získává přístup k mezinárodním značkám, technologiím a exportnímu potenciálu, což může být výhodné v době, kdy čínské automobilky stále více míří na zahraniční trhy.
Obnovení spolupráce přichází po období, kdy prodej i výroba společného podniku výrazně oslabily. Stellantis a jeho předchůdci v minulosti na čínském trhu ztratili půdu pod nohama kvůli rostoucí konkurenci domácích výrobců, rychlému nástupu elektromobility a změně preferencí spotřebitelů. Čínští zákazníci dnes stále častěji dávají přednost technologicky vybaveným elektrifikovaným vozům domácích značek, které dokážou nabídnout agresivní cenu, moderní software a rychlé inovace. Pro tradiční západní automobilky je proto návrat k růstu v Číně obtížnější než v minulosti.
Z pohledu značky Jeep může být projekt zajímavý tím, že kombinuje její silnou image v oblasti terénních vozů s čínským tlakem na elektrifikaci. Pokud se podaří vytvořit elektrifikované off-road modely za konkurenceschopnou cenu, může Stellantis získat novou šanci oslovit zákazníky, kteří hledají spojení robustního designu, praktičnosti a moderního pohonu. Zároveň však půjde o náročný test, protože čínský trh s novými energetickými vozidly je extrémně rychlý a cenově tvrdý.
Pro investory je dohoda signálem, že Stellantis nechce čínský trh odepsat, ale zároveň volí spíše partnerský a kapitálově kontrolovaný přístup. Místo masivního samostatného vstupu se opírá o lokálního partnera, existující výrobní zázemí a možnost exportu. To může snížit riziko, ale nezaručuje úspěch. Klíčové bude, zda nové modely dokážou obstát proti silné domácí konkurenci a zda se Stellantisu podaří přizpůsobit nabídku tempu čínského trhu.
Celkově dohoda ukazuje, že Stellantis hledá v Číně nový začátek. Spolupráce s Dongfengem má obnovit význam kdysi důležitého partnerství a přivést do výroby nové modely Jeep i Peugeot. Úspěch však nebude záviset jen na investicích nebo síle značek, ale hlavně na schopnosti nabídnout vozy, které budou odpovídat současným požadavkům čínských zákazníků na elektrifikaci, technologie a cenu.
Graf STLAM.IT (D1)
Akcie společnosti Stellantis se nadále nacházejí ve slabším technickém nastavení. Aktuálně se obchodují kolem úrovně 6,57 EUR, tedy mírně pod EMA 50 na hodnotě 6,67 EUR a výrazněji pod SMA 100 na úrovni 7,21 EUR. To ukazuje, že krátkodobý i střednědobý trend zůstává pod tlakem a trh zatím nedokázal potvrdit silnější návrat kupců. Po prudkém únorovém propadu se sice cena pokusila o částečné zotavení, ale růst byl zastaven v oblasti nad 7 EUR, odkud se akcie znovu vrátily níže. RSI se pohybuje kolem hodnoty 49,5, tedy prakticky v neutrální zóně. To naznačuje, že trh momentálně není ani výrazně přeprodaný, ani překoupený, ale spíše vyčkává na silnější impuls.
Zdroj: xStation5
