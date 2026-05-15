🛫 Trump oznámil čínskou objednávku Boeingů

- Trump oznámil, že Čína souhlasila s nákupem 200 letadel Boeing
- Pro Boeing jde na první pohled o pozitivní zprávu, protože Čína je druhým největším leteckým trhem na světě
- Akcie Boeingu ale po oznámení klesly o více než 4 %
Čína souhlasila s nákupem 200 letadel Boeing, uvedl americký prezident Donald Trump po jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Na první pohled jde pro amerického výrobce o pozitivní zprávu, protože Čína je druhým největším leteckým trhem na světě a pro Boeing představuje strategicky důležité odbytiště. Reakce trhu však byla opačná. Akcie Boeingu po oznámení klesly o více než 4 %, protože investoři očekávali výrazně větší dohodu.
Před summitem se podle informací mluvilo až o balíku 500 letadel Boeing 737 MAX, případně i o dalších objednávkách větších dálkových letadel. Trumpem oznámených 200 strojů proto trh nevnímal jako zásadní průlom, ale spíše jako menší než očekávaný výsledek obchodních jednání.
Detaily dohody zatím chybí
Zatím není jasné, jaké konkrétní typy letadel Čína koupí, kdy budou dodány ani které aerolinky je nakonec převezmou. U čínských objednávek bývá běžné, že nákup schvaluje centrální vláda a finální rozdělení mezi jednotlivé dopravce se upřesňuje až později.
Právě politický rozměr je u podobných obchodů důležitý. Velké objednávky letadel v Číně často neslouží jen jako čistě komerční rozhodnutí aerolinek, ale také jako signál stavu vztahů mezi Pekingem a Washingtonem. Oznámení tak může být součástí širší snahy stabilizovat obchodní vztahy mezi oběma zeměmi.
Čína je pro Boeing klíčový trh
Boeing má v Číně dlouhodobě významné ambice. Země bude podle dlouhodobých odhadů Boeingu i Airbusu do roku 2045 potřebovat nejméně 9 000 nových dopravních letadel. Růst poptávky po cestování, rozšiřování flotil a obnova starších strojů proto z Číny dělají jeden z nejdůležitějších trhů pro oba hlavní světové výrobce letadel.
V minulosti byla Čína pro Boeing velmi silným zákazníkem. V letech 2005 až 2017 objednávaly čínské aerolinky v průměru 127 letadel ročně. Po zhoršení vztahů mezi USA a Čínou se ale objednávky výrazně zpomalily. Poslední velká dohoda byla oznámena v roce 2017, kdy Čína během Trumpovy návštěvy Pekingu souhlasila s nákupem 300 letadel Boeing. Od té doby se prostředí výrazně změnilo. Obchodní spory, geopolitické napětí a problémy Boeingu kolem modelu 737 MAX oslabily pozici amerického výrobce na čínském trhu. Toho využil Airbus, který v Číně posílil a provozuje zde i finální montážní linku letadel A320.
Pro Boeing jde o důležitý krok směrem k obnovení vztahů s Čínou. Firma potřebuje získávat velké mezinárodní objednávky a čínský trh pro ni zůstává zásadní. Zároveň ale platí, že konkurence s Airbusem je v Číně velmi silná a politické vztahy mezi USA a Čínou mohou další vývoj výrazně ovlivnit. Další vývoj bude záviset na tom, zda se dohoda promění v konkrétní objednávky, jaké modely Čína skutečně odebere a zda budou následovat další nákupy.
Graf BA.US (D1)
Zdroj: xStation05
