Zahájí OpenAI právní bitvu proti Applu❓

Partnerství Applu s OpenAI se zjevně rozpadá a podle zpráv agentury Bloomberg už OpenAI spolupracuje s externí právní kanceláří na možných právních krocích proti Applu. To přidává nový rizikový prvek do příběhu kolem AAPL. Pro trh to naznačuje, že předchozí optimismus spojený s integrací ChatGPT do ekosystému Applu může být potřeba přehodnotit.
Situace mezi Applem a OpenAI
Bloomberg uvádí, že dvouletá spolupráce mezi společnostmi se dostala pod tlak, protože OpenAI nezaznamenala finanční přínosy z dohody, které na začátku partnerství očekávala. Zprávy naznačují, že právníci OpenAI už s externí právní kanceláří pracují na několika možných postupech, které by mohly být v blízké době formálně zahájeny. To naznačuje, že nejde pouze o kroky vyvolané mediálním tlakem. Klíčovým prvkem sporu je skutečnost, že ChatGPT byl hluboce integrován do softwaru Applu, což mělo být významným kanálem pro monetizaci OpenAI a její přístup ke stovkám milionů zařízení. Vzhledem k tomu, že společnost signalizuje, že dohoda nesplnila její finanční očekávání, lze předpokládat, že struktura tržeb, rozdělení hodnoty nebo viditelnost modelu na zařízeních Apple se ukázaly jako méně výhodné, než se čekalo. Samotný fakt, že úniky o možné žalobě přicházejí z blízkého okolí OpenAI, naznačuje snahu vytvořit vyjednávací tlak před případným formálním sporem.
Dopady pro investory do AAPL
Z pohledu akcionářů Applu existuje riziko, že místo příběhu o hladké integraci umělé inteligence do iOS, iPadOS a macOS začne trh oceňovat možnost smluvního sporu, potenciálních finančních nároků a potřebu dohodu znovu vyjednat nebo dokonce upravit. Případný právní spor by také mohl odhalit detaily obchodních ujednání mezi Applem a OpenAI, což by zvýšilo nejistotu ohledně dlouhodobé ziskovosti služeb založených na generativní AI v ekosystému Applu. Investoři by měli tyto zprávy vnímat jako typický příklad headline risku, který krátkodobě zvyšuje volatilitu a ve střednědobém horizontu nutí trh přehodnotit předpoklady ohledně rozsahu a tempa monetizace AI ve výsledcích Applu. Na pozadí existujících sporů a regulatorního dohledu nad velkými technologickými firmami další potenciální právní fronta posiluje argument, že bezpečnostní prémie Applu by se mohla dále snižovat, pokud společnost neukáže jasnou a stabilní cestu k monetizaci AI. Pro tradery to znamená prostředí vhodné pro taktické pohyby podle titulků zpráv. Pro dlouhodobé investory však bude klíčovou otázkou, zda spor skončí pouze kosmetickými úpravami dohody, nebo zda půjde o začátek širšího rozkladu dosavadního modelu spolupráce mezi oběma společnostmi.
Akcie Applu krátce po zveřejnění článku agentury Bloomberg klesají. Zdroj: xStation
