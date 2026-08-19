Stihne to Evropa před zimou?

Navzdory lokálním korekcím se cena evropských futures na zemní plyn stále drží v jasném uptrendu. Aktuálně se pohybuje kolem 63 EUR.
Z pohledu technické analýzy je klíčovou cenovou úrovní oblast kolem 64 EUR. Trvalejší průraz nad tuto hranici by změnil současnou technickou strukturu trhu. Jedna z úrovní vyplývajících z 161,8% Fibonacciho projekce se nachází přibližně 25 % nad současnou cenou. Zdroj: xStation5
Z fundamentálního pohledu nyní existuje několik faktorů, které podporují další růst cen, ale samy o sobě jej nezaručují.
Nabídková strana je zjevně napjatá, přesto však ani v současném nepříznivém prostředí nezůstává zcela bez reakce.
Zdroj: Bloomberg Finance
Odhadovaná úroveň zásob klesla pod horní hranici sezónního trendu a dostala se na několikaleté minimum. K dnešnímu dni jsou evropské zásobníky naplněny na nejnižší úroveň za posledních 10 let, a to včetně turbulentního období let 2022 až 2023.
Podle dat Bloomberg jsou evropské zásobníky aktuálně naplněny přibližně na 61 %, zatímco sezónní průměr činí kolem 71 %.
Zdroj: Bloomberg Finance
Zajímavější je situace v námořní přepravě. Navzdory únorové blokádě Hormuzského průlivu a omezení dodávek od klíčových producentů, jako je Katar, vzrostlo množství plynu přepravovaného po moři o několik stovek procent a v dubnu dosáhlo několikaletého maxima.
Situace na straně nabídky však není jednoznačná.
Při pohledu na data o dovozu je v srpnu patrný výrazný rozdíl mezi Evropou a zbytkem světa. Dovoz do Indie, Egypta a na Tchaj-wan klesl o 5 až 20 %. V Evropě, především ve Francii, Nizozemsku a Španělsku, se naopak dovoz drží na úrovních z roku 2025 nebo je dokonce překračuje. Na straně nabídky pak kromě již zmíněného Kataru a dalších zemí Perského zálivu všichni významní producenti zemního plynu, například Rusko, Austrálie a USA, udržují nebo zvyšují produkci.
Důležité je, že rekordně nízké úrovně zásob nebyly zaznamenány v letech 2022/2023, ale v období 2016/2017/2018, kdy mimořádně nízké teploty vedly k vyšší spotřebě. V praxi to znamená, že Evropa má reálnou šanci vyhnout se nedostatku plynu i prudkému růstu cen ze současných úrovní, ale pouze za předpokladu, že průměrné zimní teploty zůstanou v normálním rozmezí.
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