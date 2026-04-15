Strach opouští trhy, VIX od konce března odepsal 40 %📉

- VIX od konce března klesl z 30 na 18 bodů, tedy zhruba o 40 %
- Pokles volatility je překvapivý, protože ropa je stále vysoko kolem 95 USD
- Trh sází na pokračování jednání mezi USA a Íránem
- Americké akcie zůstávají silné, S&P 500 je velmi blízko maxim
Index strachu VIX v posledních dnech a týdnech výrazně klesá. Na konci března se pohyboval kolem 30 bodů, od té doby ale odepsal přibližně 40 % a aktuálně se drží poblíž 18 bodů. VIX sám o sobě vyjadřuje očekávanou volatilitu amerického trhu a ukazuje, jak výrazné výkyvy investoři očekávají u indexu S&P 500 v následujících 30 dnech.
Po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě VIX výrazně vzrostl, a to hlavně kvůli růstu cen ropy. Současný pokles je proto poměrně překvapivý, protože ropa zůstává i nadále na vysokých úrovních a představuje pro globální ekonomiku riziko. VIX se nyní nachází na úrovních z poloviny února 2026, tehdy však byla cena ropy kolem 70 USD za barel, zatímco nyní se Brent pohybuje poblíž 95 USD. To znamená nárůst přibližně o 35 %, takže současné uklidnění na VIXu je do určité míry v rozporu s vývojem na ropě.
Trhy se nyní soustředí především na možné pokračování jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Víkendová jednání ale žádný zásadní posun nepřinesla a zůstává otázkou, zda další kolo rozhovorů povede k dohodě. Mezitím stále platí dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem, které bylo vyhlášeno minulý týden a mělo by trvat přibližně do poloviny příštího týdne. Obě strany tak mají prostor pro další vyjednávání, shoda ale stále nepanuje v klíčových otázkách, jako je otevření Hormuzského průlivu nebo budoucnost íránského jaderného programu.
Pokles VIXu souvisí také s pokračujícím růstem amerických akciových indexů, které navzdory negativním zprávám dál posilují. S&P 500 se pohybuje poblíž hranice 7 000 bodů a obchoduje se velmi blízko svých maxim z konce ledna 2026. Tehdy se však ropa pohybovala pouze kolem 65 USD za barel, tedy výrazně níže než dnes. I to ukazuje, že akciový trh je aktuálně vůči geopolitickým rizikům poměrně odolný.
Graf VIX (M15)
Zdroj: xStation
