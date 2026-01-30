⏬ Stříbro pod 100 USD a zlato pod 5000 USD

Očekávaná nominace Kevina Warsha jako nástupce Jeroma Powella vysílá trhům jasný signál: éra extrémně uvolněných očekávání končí. Jeho výběr potěší zastánce měnové disciplíny, ale zároveň signalizuje přísnější postoj Fedu ve střednědobém horizontu. Zůstává otázkou, zda Trump svého rozhodnutí nezačne litovat, pokud Warsh odmítne přikročit ke snižování sazeb. Naopak, motivace může být více osobní než ekonomická — tedy snaha vyrovnat si účty s Powellem.
1. Reakce dolaru: Konec výprodeje a návrat k výnosům
Už samotné potvrzení Warsha jako favorita zastavilo pád americké měny.
-
Obrat DXY a růst výnosů: Dolar se prudce odrazil od nedávných minim spolu s růstem výnosů amerických státních dluhopisů. Warsh je sice vnímán jako „pro-tržní“ kandidát, ale zároveň podstatně více jestřábí než soupeři jako Hassett nebo Rieder.
-
Přecenění očekávání: Investoři nyní počítají s pomalejším tempem snižování sazeb. Warsh ale často tvrdil, že Fed reaguje příliš zpětně, místo aby se díval dopředu.
-
Reakce trhu: EUR/USD okamžitě oslabil, když se objevily zprávy, že Trumpova administrativa „uzavřela“ volbu pro Warsha. Drahé kovy zažívají největší pokles za několik měsíců.
2. Nová kapitola Fedu: Mezi jestřábími kořeny a politickým tlakem
Kevin Warsh má pověst ortodoxního jestřába a v minulosti tvrdě kritizoval příliš uvolněné měnové podmínky.
-
Disciplína závislá na datech: Jeho nominace značí posun směrem k datově podmíněnému přístupu, který klade důraz na cenu kapitálu a trvalé potlačení inflace.
-
Zmírnění obav o nezávislost: Jako „institucionální“ kandidát přináší Warsh určitý klid trhům, které se obávají úplného podřízení Fedu Bílému domu. Politický tlak ale zůstává rizikem, zejména vzhledem k Trumpovým veřejným výzvám ke snižování sazeb.
3. Důsledky pro ekonomiku a trhy: Stín vyšších nákladů
-
Krátkodobě: Silnější dolar a rostoucí výnosy utahují finanční podmínky. To pomáhá v boji proti inflaci a posiluje pozici amerického dolaru jako bezpečného přístavu, ale zároveň tlumí exporty USA a zvyšuje napětí na rozvíjejících se trzích. Drahé kovy se dostaly pod extrémní prodejní tlak.
-
Střednědobě: Scénář „vyšší sazby na delší dobu“ může tlumit domácí poptávku, trh s bydlením a investice (CAPEX). To sice stabilizuje cenovou hladinu, ale ohrožuje růstové momentum.
-
Riziková aktiva pod tlakem: Technologický sektor a kryptoměny čelí negativnímu výhledu. Přísnější politika znamená nižší likviditu a vyšší náklady na kapitál — hlavní rizikové faktory, na které již analytici upozorňují.
4. Riziko institucionálního konfliktu
Nominace Warsha probíhá na pozadí bezprecedentního napětí, včetně vyšetřování DOJ vůči Powellovi a veřejných sporů o nezávislost Fedu.
-
Jádro konfliktu: Hrozí střet mezi prorůstovou, populistickou agendou Donalda Trumpa a Warshovou konzervativní měnovou filozofií. Pokud trhy získají dojem, že politický tlak přebíjí mandát Fedu pro cenovou stabilitu, může to dlouhodobě otřást důvěrou v americký dolar.
Stříbro ustoupilo až o 15 %, propadlo se pod hranici 100 USD za unci. Další významné úrovně podpory se nacházejí v pásmu 80–90 USD za unci.
Zdroj: xStation5
Zlato dnes kleslo pod hranici 5 000 USD. Tento 7% pokles představuje volatilitu, která je v této třídě aktiv výjimečná. Další klíčové úrovně podpory se nacházejí na 4 750 a 4 500 USD.
Zdroj: xStation5
