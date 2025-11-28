Stříbro překonává historické maximum

-
Spotová cena stříbra dosáhla nového historického maxima 55,11 USD/unci.
-
Trh reaguje na možné snížení sazeb Fedu, zvýšené ETF nákupy a napjatou nabídku.
-
Zásoby v Číně i USA klesají, zatímco náklady na zápůjčku kovu rostou.
-
Politické riziko v podobě možných tarifů a status „kritické suroviny“ zvyšují nejistotu i potenciál pro další růst.
-
Spotová cena stříbra dosáhla nového historického maxima 55,11 USD/unci.
-
Trh reaguje na možné snížení sazeb Fedu, zvýšené ETF nákupy a napjatou nabídku.
-
Zásoby v Číně i USA klesají, zatímco náklady na zápůjčku kovu rostou.
-
Politické riziko v podobě možných tarifů a status „kritické suroviny“ zvyšují nejistotu i potenciál pro další růst.
Cena spotového stříbra vyskočila na nové historické maximum nad úrovní 55 USD za unci, čímž překonala vrchol z října, kdy došlo k mimořádnému napětí na londýnském trhu. Aktuální maximum dosáhlo hodnoty 55,11 USD, což představuje denní růst o více než 3,2 %.
Růst cen podporuje kombinace několika faktorů. Za klíčový impulz je považována rostoucí sázka trhu na možné snížení úrokových sazeb Fedu již v prosinci, což snižuje příležitostné náklady držby drahých kovů. Současně roste poptávka investorů po fyzickém stříbře skrze ETF fondy kryté drahými kovy, a trh navíc zůstává napjatý z pohledu nabídky.
Napětí bylo patrné i na burze Comex, kde došlo k několikahodinovému výpadku obchodování se stříbrnými futures, což přispělo k vyšší volatilitě a nízké likviditě. Přestože byl provoz později obnoven, trh zůstává citlivý na jakékoliv výkyvy v dodávkách.
Říjnový „squeeze“ v Londýně, který vedl ke krátkodobému přehřátí trhu, byl částečně zmírněn přílivem téměř 54 milionů trojských uncí, ale i tak zůstávají zápůjční náklady na stříbro zvýšené, což naznačuje přetrvávající nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Navíc zásoby stříbra v čínských skladech (Shanghai Futures Exchange) klesly na nejnižší úroveň od roku 2015 a objem obchodování na Shanghai Gold Exchange se propadl na devítileté minimum.
Situaci komplikuje i geopolitika – USA nově zařadily stříbro na seznam kritických surovin, což zvyšuje možnost uvalení dovozních tarifů. Od října navíc z burzovních trezorů Comexu zmizelo přes 75 milionů uncí, což vyvolává obavy z možného růstu prémií za fyzické dodání kovu přímo v USA.
Graf SILVER (H4)
Cena stříbra na grafu prorazila na nové historické maximum 55,00 USD a aktuálně se konsoliduje těsně pod touto úrovní. Trh se nachází v silném rostoucím trendu, což potvrzuje rostoucí trendová linie i pozice ceny nad důležitými klouzavými průměry. Klouzavý průměr EMA 50 (52,08 USD) i SMA 100 (51,15 USD) slouží jako podpůrné úrovně a drží směr vzhůru. Cena stříbra se dlouhodobě udržuje nad oběma průměry, což potvrzuje tržní dominanci kupců. Momentum (107,5) i Williams %R (-7) naznačují, že se trh nachází v překoupené zóně, což je běžný jev během silného býčího trendu. Zatím ale nejsou vidět signály obratu – naopak, pozitivní momentum a pokračující objemy obchodů podporují scénář dalšího růstu. Korekce by mohla přijít přirozeně, pokud by cena nedokázala překonat hranici 55 USD a investoři by vybírali zisky.
Z technického pohledu je klíčová podpora poblíž úrovně 52 USD, kde se sbíhá EMA 50 a zároveň předchozí maxima z poloviny listopadu. Udržení nad touto oblastí je důležité pro zachování aktuálního býčího vývoje.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Wall Street a energetické trhy zakončily měsíc na vlně zisků
Stříbro dosahuje nových rekordních maxim!
Intel prudce roste díky spekulacím o čipech pro Apple
Ceny ropy zůstávají stabilní: Oči trhu míří k víkendovému jednání OPEC+
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.