Stříbro znovu útočí na metu 100 USD 🥈

Ceny stříbra v poslední době výrazně rostou především kvůli eskalaci napětí na Blízkém východě po útocích USA a Izraele na Írán. Tyto události zvýšily geopolitickou nejistotu a přesměrovaly investory do takzvaných safe-haven aktiv. Zlato i stříbro tak posilují, protože kapitál odtéká z rizikových aktiv do drahých kovů, což tlačí jejich ceny výše. Zlato si od začátku roku připisuje více než 25 %, zatímco stříbro roste dokonce o zhruba 30 %. Oba kovy tak patří mezi nejvýkonnější hlavní třídy aktiv letošního roku.
Podle řady analýz může pokračující konflikt a přetrvávající geopolitická rizika posunout ceny ještě výše, zejména pokud by došlo k další eskalaci napětí. Stříbro by v takovém scénáři pravděpodobně následovalo zlato, i když jeho vývoj bude nadále záviset také na průmyslové poptávce. Růst cen drahých kovů podporují i další faktory, jako jsou nákupy centrálních bank, příliv kapitálu do ETF fondů zaměřených na zlato a stříbro či obavy z inflace. Investoři proto vnímají drahé kovy jako nástroj zajištění proti nejistotě.
Graf SILVER (H1)
Stříbro si od začátku roku připisuje přes 30 %, přičemž současný geopolitický vývoj přispívá k jeho růstu. Aktuálně se cena pohybuje na 95 USD za unci.
Zdroj: xStation5
