Strnad hájí CSG po bolestivém pádu akcií 📉🛡️

- Akcie CSG od vstupu na burzu klesly přibližně o polovinu, Strnad však tvrdí, že trh firmu podceňuje.
- Kritiku výrobních kapacit ze strany Hunterbrook Media označil za nesmysl.
- Dodávky na Ukrajinu tvoří kolem 27 % tržeb CSG, firma se ale chce dál diverzifikovat.
- Největší růstovou příležitost vidí Strnad ve Spojených státech a v dalších mimoevropských trzích.
Český miliardář Michal Strnad se poprvé veřejněji vyjádřil k tlaku, kterému čelí jeho obranná skupina CSG NV po prudkém poklesu akcií. Cena akcií společnosti se od jejího vstupu na burzu snížila přibližně o polovinu, přesto Strnad tvrdí, že investoři firmu podceňují. Podle něj CSG nadále plní to, co při primární veřejné nabídce akcií slíbila, a krátkodobý vývoj na trhu není něco, co by společnost mohla přímo ovlivnit. Výraznou roli v posledním poklesu sehrála zpráva Hunterbrook Media, která zpochybnila výrobní kapacity CSG v oblasti munice. Strnad tato tvrzení označil za nesmysl a uvedl, že kritika vychází z nepochopení obchodního modelu firmy. CSG podle něj není pouze klasickým výrobcem, ale působí v širším dodavatelském řetězci, který zahrnuje výrobu, kompletaci, dodávky i spolupráci s partnery.
CSG v posledních letech silně těžila z rostoucí poptávky po obranném vybavení a munici. Od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 se tržby společnosti zvýšily více než šestinásobně, protože evropské státy navyšují vojenské výdaje, doplňují zásoby a zároveň pokračují v podpoře Kyjeva. Dodávky na Ukrajinu aktuálně tvoří přibližně 27 % tržeb CSG, což ukazuje význam ukrajinského trhu pro současné hospodaření skupiny, ale zároveň i potřebu další geografické diverzifikace. Strnad se ostře ohradil také proti zmínkám o údajných historických vazbách CSG na Rusko. Připomněl, že společnost je dlouhodobým dodavatelem Ukrajině už od roku 2014 a že spolupracuje s armádami NATO i se Spojenými státy. Za důkaz důvěry označil také kontrakt americké armády na vybudování zařízení pro plnění velkorážové munice v Iowě. Podle Strnada by podobná spolupráce nebyla možná, pokud by existovaly pochybnosti o bezpečnostním ukotvení firmy.
Propad akcií CSG podle něj nesouvisí pouze se samotnou zprávou Hunterbrook Media, ale také s širší změnou nálady v obranném sektoru. Pod tlak se dostaly i větší evropské obranné společnosti, včetně německého Rheinmetallu. Investoři začali více zvažovat, zda se budoucí konflikty nebudou stále více přesouvat k dronům, protivzdušné obraně a novým technologiím, zatímco tradiční munice a těžká technika ztratí část významu. Strnad však tento pohled odmítá jako příliš zjednodušený. Podle něj budou armády i nadále potřebovat klasické zbraně, munici a těžkou techniku, protože konflikty nelze redukovat pouze na drony a protidronové systémy. Tradiční obranné kapacity podle něj zůstanou klíčové nejen v Evropě, ale také na Blízkém východě, v zemích Perského zálivu a dalších regionech, které navyšují vojenské rozpočty.
Strnad zároveň uvedl, že neplánuje prodávat další akcie CSG. Společnost se však aktivně dívá po akvizičních příležitostech a v některých případech by mohla část transakcí platit akciemi. Zvažované cíle jsou podle něj rozděleny přibližně rovnoměrně mezi Evropu a Spojené státy. Smysl dávají zejména akvizice, které posílí stávající byznys, zlepší vertikální integraci, přivedou do skupiny nové know-how nebo umožní získat větší kontrolu nad vybraným trhem. Významnou roli v další strategii má hrát americký trh. CSG už ve Spojených státech vlastní muniční skupinu The Kinetic Group a získala kontrakt na vybudování velkokapacitního muničního zařízení v Iowě. Strnad označuje Ameriku za oblast s největší příležitostí, protože tamní trh je rozsáhlý, kapitálově silný a rozhodování je podle něj jednodušší než v Evropské unii, kde mohou procesy komplikovat rozdílné postoje všech 27 členských států.
Z investičního pohledu je CSG zajímavým, ale zároveň rizikovějším příběhem obranného sektoru. Firma těží ze strukturálního růstu vojenských výdajů, poptávky po munici a expanze mimo Evropu. Současně však čelí vysokým očekáváním investorů, citlivosti na mediální zprávy, geopolitickým rizikům a otázkám ohledně dlouhodobé udržitelnosti růstu po skončení nejintenzivnější fáze války na Ukrajině. Strnadův vzkaz trhu je ale jasný: CSG podle něj zůstává silná, plní své cíle a chce dál růst prostřednictvím akvizic i expanze do USA.
