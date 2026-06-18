Švýcarský frank oslabuje poté, co SNB ponechala sazby beze změny

Swiss National Bank (SNB) se na svém červnovém zasedání rozhodla ponechat hlavní úrokovou sazbu beze změny. Úroková sazba se nezměnila přesně od loňského června. Stojí za zdůraznění, že rozhodnutí o úrokových sazbách se ve Švýcarsku přijímají čtvrtletně. Sazba zůstává na 0 % a vzhledem k mírně zvýšené inflaci bychom nyní neměli očekávat tlak na snižování sazeb. Zároveň je však inflace stále daleko od horní hranice inflačního cíle.
Navzdory tomu, že válka v Íránu způsobila dočasný růst cen dovážených energií a posunula květnovou inflaci na 0,6 %, švýcarský index CPI se stále pohodlně nachází v dolní části inflačního cíle 0–2 %.
Švýcarsko vykazuje výrazně nižší závislost na energetických komoditách z Blízkého východu díky rozvinuté vodní a jaderné energetice. To chrání tamní ekonomiku před globálními cenovými šoky výrazně více než eurozónu. Hlavním tématem pro tvůrce měnové politiky zůstává kurz švýcarského franku a riziko jeho nadměrného posilování v prostředí geopolitické nejistoty.
Makroekonomické prognózy
SNB mírně zvýšila své inflační prognózy v krátkodobém a střednědobém horizontu:
- Inflace: Banka nyní očekává průměrnou inflaci na úrovni 0,6 % v roce 2026, oproti 0,5 % v březnové prognóze, a 0,6 % v roce 2027, rovněž oproti předchozím 0,5 %. V roce 2028 se očekává inflace 0,7 % oproti předchozím 0,6 % a v 1. čtvrtletí 2029 se čeká hodnota 0,8 %.
- Růst HDP: Ekonomické prognózy zůstaly beze změny. SNB očekává růst švýcarské ekonomiky zhruba o 1,0 % v roce 2026 a o 1,5 % v roce 2027.
Vyjádření představitelů na konferenci SNB
Klíčoví členové bankovní rady SNB během dnešní konference vyslali jasné signály:
- Martin Schlegel, předseda SNB:
- „Pokud to bude nutné, projevujeme zvýšenou připravenost intervenovat na devizovém trhu. Tímto způsobem bráníme rychlému a nadměrnému posilování švýcarského franku, které by ohrozilo cenovou stabilitu ve Švýcarsku.“
- „Inflace v posledních měsících vzrostla v důsledku vyšších cen energií. Střednědobé inflační tlaky se však ve srovnání s posledním měnověpolitickým hodnocením prakticky nezměnily.“
- „Vše mezi 0 a 2 % je z hlediska inflace v pořádku“ a banka „nemá preferenci, kde přesně se inflace v tomto pásmu nachází“.
- Zároveň naznačil, že měnové podmínky jsou slabší než v březnu a banka v současnosti ve Švýcarsku nevidí sekundární efekty.
- Antoine Martin, člen bankovní rady SNB:
- Upozornil, že situace na Blízkém východě zůstává křehká, a dodal, že globální inflace by měla zůstat na zvýšené úrovni.
- Attilio Tschudin, člen bankovní rady SNB:
- Poznamenal, že domácí indikátory ukazují solidní ekonomické oživení, hlavním rizikem pro švýcarský výhled však zůstává stav globální ekonomiky.
Co očekávat od EURCHF a USDCHF?
EURCHF
Bezprostředně po oznámení rozhodnutí frank vůči euru mírně oslabil o 0,2–0,3 % na úroveň kolem 0,9215 za euro. Od prudkého posílení franku na přelomu února a března po vypuknutí války v Íránu systematicky tlačí jasná komunikace SNB o připravenosti intervenovat kurz CHF níže. Silná nabídková zóna pro tento pár se nachází kolem 0,9220–0,9250.
USDCHF
Středeční podpis mírové dohody ve Versailles mezi USA a Íránem ze strany prezidenta Trumpa a íránského prezidenta je silným faktorem, který zmírňuje napětí na trzích s energetickými komoditami. To znamená pokles poptávky po franku jako „bezpečném přístavu“, což by mělo podpořit odraz a stabilizaci kurzů EURCHF a USDCHF.
Přesto musí investoři kvůli deklarované „zvýšené připravenosti intervenovat“ ze strany Martina Schlegela počítat s tím, že SNB uměle omezuje potenciál franku k dalšímu posilování. Jakékoli náhlé pokusy o zhodnocení CHF se pravděpodobně setkají s rozhodným výprodejem měny ze strany švýcarské centrální banky, což vytváří pevnou dlouhodobou podporu pro kotace EURCHF a USDCHF.
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Investování do měn
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Forex a trh s úrokovými sazbami
Graf dne: GBPUSD před rozhodnutím BoE (18.06.2026)
Ranní shrnutí – Trh se vrací k normálu po jestřábích prognózách Fed a smíšeném vystoupení Warshe (11.08.2026)
Fed šokoval trhy: Pomalejší růst, nárůst inflace a sazby „výše po delší dobu“
BREAKING: USD po tiskové konferenci FOMC prohlubuje zisky na 0,8 % 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.