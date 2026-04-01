🚬 Tabákový sektor pod tlakem — Philip Morris klesá o 6 % po kroku FDA

Na začátku úterní seance na Wall Street patří tabákový sektor mezi nejhorší segmenty celého akciového trhu. Lídr odvětví, Philip Morris International (PM), ztrácí téměř 5,6 %, a patří tak mezi největší poražené dne napříč širším trhem. Bezprostředním impulzem pro výprodej jsou nové zprávy agentury Reuters o rostoucích regulatorních problémech kolem populárních nikotinových sáčků jako ZYN a Velo.
FDA, která měla do konce roku 2025 v rámci pilotního programu urychlit schvalování nových produktů, zatím stále odkládá rozhodnutí o žádostech podaných společnostmi PMI a British American Tobacco. Podle tří anonymních zdrojů blízkých agentuře mají vědci z FDA vážné obavy z rizika závislosti u mladých uživatelů a dětí, což zpochybňuje současnou růstovou strategii obou firem. BTI (British American Tobacco) reaguje poklesem o 1,5 %, zatímco Altria (MO) ztrácí 1,7 %.
Za zmínku stojí, že samotný Philip Morris prodal ve Spojených státech téměř 794 milionů sáčků ZYN, tedy více než dvojnásobek objemu prodaného v roce 2023. Trh s alternativními nikotinovými produkty v USA má hodnotu přibližně 22 miliard USD, takže jakékoli regulatorní zdržení má přímý dopad na očekávaný růst tržeb. Dnešní poklesy odrážejí obavy investorů, že místo očekávaného schválení mohou firmy čelit dalším měsícům nejistoty.
Navzdory tomu si po opatrném postoji FDA společnost Jefferies zachovává pozitivní pohled na PM jako na lídra segmentu. ZYN si drží cenovou prémii 6,80 USD za balení sáčků, což je výrazně nad tržním průměrem. Analytici ale zároveň připouštějí, že růst objemů se zřetelně zpomalil. V březnu dosáhl růst pouze 2,4 % oproti 7,1 % v únoru. Tabákový sektor, tradičně vnímaný jako defenzivní, dnes zřetelně zaostává za širším trhem a stává se jedním z nejslabších článků celé burzy.
Zdroj: xStation
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Delta Air Lines letí o 10 % vzhůru✈️
Trump naznačil dohodu s Íránem, zároveň ale hrozí tvrdými cly 🔥
🎥 Apple slaví 50 let. Co ale bude s firmou dál a jakým výzvám čelí?
SpaceX míří na burzu: Musk chystá IPO, které může přepsat historii 🚀
