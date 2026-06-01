🏠 Berkshire sází na bydlení

- Berkshire Hathaway oznámila nákup Taylor Morrison Home za 6,8 miliardy USD
- Akcie Taylor Morrison před obchodováním rostou o 22 %
Společnost Berkshire Hathaway oznámila nákup Taylor Morrison Home za 6,8 miliardy dolarů, čímž rozšiřuje své aktivity v oblasti výstavby a prodeje bydlení. Jedná se o první významnější akvizici Berkshire od nástupu Grega Abela na pozici generálního ředitele, který nahradil Warrena Buffetta, jenž zůstává předsedou představenstva.
Berkshire zaplatí 72,50 USD za akcii, což představuje 24 % prémii oproti páteční uzavírací ceně Taylor Morrison na úrovni 58,50 USD. Akcie Taylor Morrison před začátkem pondělního obchodování rostly o 22 %.
Berkshire Hathaway má dlouhodobě zkušenosti v sektoru bydlení. V roce 2003 koupila výrobce modulárních domů Clayton Homes. Ve svém prohlášení Abel označil Taylor Morrison za „best-in-class národního stavitele domů“ a uvedl, že Berkshire očekává sloučení svých aktivit ve stavbě rodinných domů do jedné platformy, aby bylo pro Američany snazší si pořídit bydlení.
Taylor Morrison působí ve 12 amerických státech pod značkami Taylor Morrison, Esplanade a Yardly a nabízí domy pro vstupní segment i luxusní „resort lifestyle“ bydlení. Společnost také poskytuje hypoteční financování, podobně jako některé jednotky Clayton Homes.
CEO Taylor Morrison Sheryl Palmer uvedla, že dlouhodobý horizont investic Berkshire je ideálně sladěn s víceletým cyklem stavby domů, a že akvizice umožní škálovat platformu Taylor Morrison způsobem, který by nebyl možný samostatně.
Transakce se očekává v druhé polovině roku 2026, po schválení akcionáři a regulačními orgány, a současná CEO Sheryl Palmer zůstane v čele společnosti.
Graf BRKB.US (D1)
Zdroj: xStation05
