Blíží se IPO Quantinuum: Kvantová firma má podporu vlády USA i Honeywellu ⚛️

- Quantinuum zvýšilo plánovaný objem IPO až na 1,46 miliardy USD.
- Nové cenové pásmo činí 53 až 55 USD za akcii.
- Při horní ceně by tržní hodnota firmy dosáhla zhruba 14,3 miliardy USD.
- Silný zájem investorů potvrzuje rostoucí atraktivitu kvantových technologií.
- Quantinuum zvýšilo plánovaný objem IPO až na 1,46 miliardy USD.
- Nové cenové pásmo činí 53 až 55 USD za akcii.
- Při horní ceně by tržní hodnota firmy dosáhla zhruba 14,3 miliardy USD.
- Silný zájem investorů potvrzuje rostoucí atraktivitu kvantových technologií.
Společnost Quantinuum, která se zaměřuje na kvantové počítače a je podporována Honeywellem, zvýšila plánovaný objem svého vstupu na burzu až na 1,46 miliardy USD. Firma navýšila nejen počet nabízených akcií, ale také cenové rozpětí, což naznačuje silný zájem investorů o celý sektor kvantových technologií.
Quantinuum nově nabízí 26,5 milionu akcií v cenovém pásmu 53 až 55 USD za kus. Původně přitom plánovala nabídnout přibližně 21 milionů akcií za 45 až 50 USD. Pokud by se akcie upsaly na horní hranici nového pásma, tržní hodnota společnosti by podle dokumentů dosáhla zhruba 14,3 miliardy USD.
Zájem o IPO je podle dostupných informací velmi silný. Objednávky investorů měly několikanásobně převýšit počet dostupných akcií, a to dokonce v řádu dvouciferného násobku. To ukazuje, že investoři vnímají kvantové počítače jako další významné technologické téma po umělé inteligenci.
Quantinuum vyvíjí výkonné kvantové počítače, které mají zvládat úlohy mimo možnosti tradičních procesorů. Technologie firmy může najít využití například v chemii, strojovém učení, kyberbezpečnosti, financích nebo vývoji nových léčiv. Právě tato široká škála možných aplikací zvyšuje atraktivitu společnosti pro investory, kteří hledají expozici vůči dlouhodobým technologickým trendům.
Sektoru navíc pomáhá i podpora ze strany americké vlády. Ta oznámila více než 2 miliardy USD na podporu skupiny kvantových firem v USA, přičemž Quantinuum má získat 100 milionů USD. Vláda má za tuto podporu obdržet podíl ve společnosti, což dále podtrhuje strategický význam kvantových technologií.
Akcie Quantinuum by se měly obchodovat na trhu Nasdaq Global Market pod tickerem QNT. Firma má podle plánu stanovit cenu IPO po uzavření trhu ve středu a obchodování by mělo začít následující den. Úspěšný vstup na burzu by mohl potvrdit, že investoři jsou ochotni hledat další velké růstové příběhy i mimo tradiční oblast umělé inteligence.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US OPEN: Technologický sektor roste, stejně tak ropa
🏠 Berkshire sází na bydlení
Shrnutí trhů: Akcie SAP prudce rostou — kdysi největší společnost Evropy 💥
Buffettovo impérium pod novým vedením nakupuje: Za Taylor Morrison zaplatí 6,8 miliardy USD 🏠
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.