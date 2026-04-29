Tankovat se bude opět dráž, nejsou vyloučena nová maxima

V uplynulém týdnu se ropný trh vymanil z dočasného útlumu a ceny ropy Brent opět proťaly úroveň 110 dolarů za barel. Naděje na stabilizaci po krátkém uvolnění napětí v Hormuzském průlivu se ukázaly jako liché. Pokračuje blokáda klíčových íránských terminálů a nulový pokrok v diplomatických jednáních vyvíjí na ceny neustálý tlak. Geopolitický konflikt, který trvá již dva měsíce, zůstává hlavním hybatelem trhu. Globální deficit neustále narůstá. Trh navíc začíná s nervozitou vyhlížet květen, kdy přestanou působit efekty dřívějšího uvolnění strategických rezerv zemí G7, což hrozbu nedostatku suroviny dále umocňuje.
Na domácím trhu se v posledních sedmi dnech trend poklesu definitivně zastavil a ceny u čerpacích stanic začaly citelně růst. Průměrná cena benzínu Natural 95 stoupla o 1,19 haléřů na 41,42 Kč za litr, zatímco nafta zdražila ještě výrazněji – o 1,85 Kč na průměrných 42,40 Kč. Tento vývoj odráží napětí na komoditních burzách, kde ceny paliv dosahují nejvyšších úrovní za poslední týdny. Vláda navíc od 1. května zavádí novou metodiku výpočtu cenových stropů. Ta bude nově vycházet z třídenního průměru velkoobchodních cen, aby se omezily výkyvy způsobené jednodenními šoky, zároveň však dochází ke zvýšení povolené marže obchodníků na 3 Kč za litr. Výhled pro nejbližší dny je pesimistický. Vládní stropy u benzínu mohou v blízkých dnech atakovat 43,50 Kč za litr a u nafty hrozí překonání hranice 45 Kč. Nárůst rizikové averze by však už v průběhu května mohl přinést nová maxima cen benzínu i nafty na čerpacích stanicích.
Napjatá situace přetrvává u leteckého paliva, kde evropský trh nadále čelí logistickým komplikacím spojeným s omezenými dodávkami z Blízkého východu. Ačkoliv tuzemské zásobování prozatím zůstává plynulé, rostoucí náklady na burzách v Rotterdamu se začínají promítat do kalkulací leteckých dopravců, což zvyšuje riziko plošného zdražování letenek před letní sezónou. Jakákoliv predikce dlouhodobé stability je za současných podmínek vysoce nejistá.
Jak je na tom Česko z pohledu výše cen pohonných hmot ve srovnání s okolními zeměmi?
I přes současné ceny pohonných hmot si Česká republika udržuje pozici jedné z levnějších zemí v Evropské unii, a to podle nejnovějších dat Evropské komise k 30. dubnu 2026.
Nafta - Česká republika je čtvrtá nejlevnější v celé EU. Nejnižší ceny nafty mají momentálně řidiči v Maltě, Polsku a Maďarsku. Nejdražší naftu tankují řidiči v Nizozemsku a Finsku.
Benzín - Česká republika je osmá nejlevnější v EU. Na prvních 3 příčkách nejlevnějšího benzínu se umístily Malta, Polsko a Bulharsko. Nejdražší benzín je k dostání v Nizozemsku a Dánsku.
Srovnání se sousedy
- V Polsku je benzín i nafta výrazně levnější než v Česku, přičemž Polsko se u obou paliv drží na 2. místě mezi nejlevnějšími.
- Na Slovensku je nafta mírně dražší než v Česku (Slovensko je na 8. místě). Benzín je zde také mírně dražší (9. místo).
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Dolar roste díky obchodu s ropou 📈 Alarmující zisky na USDJPY❗️
🔥USA se připravují na úder proti Íránu? Trump odmítá kompromis. Ropa Brent vystřelila nad 110 USD!
BREAKING: Americká námořní blokáda zůstává v platnosti❗️WTI pokračuje nad 105 USD 🛢️ 📈
Vsází Trump na dlouhou hru? Blokáda Íránu nekončí! 💣🛢️
