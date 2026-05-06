Technická analýza: Bitcoin roste a blíží se k důležité zóně rezistence

Bitcoin dnes vzrostl téměř na 83 000 USD a přiblížil se ke klíčové zóně rezistence vymezené 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA200, červená linie). Po dosažení této úrovně sentiment ochladl a cena ustoupila přibližně o 1 000 USD, přičemž BTC se nyní obchoduje kolem 81 400 USD za token. Klíčovou otázkou nyní je, zda mají býci stále dostatek momenta k průrazu nad technickou bariéru, která odděluje širší medvědí trend od potenciálního návratu k býčím podmínkám.
- Trvalejší oživení na kryptoměnových trzích by pravděpodobně vyžadovalo nižší ceny ropy a v důsledku toho větší stabilitu konfliktu na Blízkém východě. Takový scénář zůstává možný, i když je obtížné posoudit, zda je jeho pravděpodobnost skutečně tak vysoká, jak naznačují nedávné titulky v amerických médiích. Reakce Íránu na zprávu Axios působila relativně opatrně a zdaleka ne nadšeně.
- Na druhou stranu, pokud Írán přistoupí alespoň na část klíčových amerických požadavků ohledně kontroly nad Hormuzským průlivem, svobody námořních tras a dohledu nad jadernými zařízeními a obohacováním uranu, mohl by Bitcoin získat další býčí katalyzátor. Dodatečnou podporu by mohlo přinést i zlepšující se regulační prostředí ve Spojených státech po schválení Clarity Act, pokračující příliv prostředků do ETF, strukturální slabost amerického dolaru a výnosů státních dluhopisů a širší návrat momenta do aktiv, která jsou negativně korelovaná s dolarem.
V poslední době dolar posiloval hlavně díky solidním makroekonomickým datům a rostoucím cenám energií. Pokud tento trend zeslábne, riziková aktiva jako Bitcoin by z toho mohla výrazně těžit. Z technického pohledu zůstává klíčová zóna supportu pro Bitcoin kolem 79 000–80 000 USD, která po delší dobu fungovala jako hlavní rezistence, než se změnila v support. Nižší supporty se nacházejí poblíž 75 000–76 000 USD a poté kolem 70 000 USD. Na růstové straně by potvrzený průraz nad EMA200 mohl otevřít cestu k 90 000 USD a potenciálně vymazat širší medvědí impuls, který začal v lednu 2026.
Bitcoin (D1 interval)
