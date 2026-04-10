Tesla, Apple, Amazon. Výsledky za Q1 odhalí první stopy ropného šoku 📊

- Výsledková sezóna za Q1 2026 bude více o výhledech než o samotných číslech, protože dopad dražší energie se naplno projeví až ve druhém čtvrtletí.
- Banky jako JPMorgan Chase a Goldman Sachs ukážou první obraz toho, jak se geopolitická nejistota promítá do ekonomiky a spotřeby.
- Technologický sektor (Apple, Microsoft, Amazon, Tesla) bude klíčový pro sentiment, zejména v otázce marží a investic do umělé inteligence.
- Hlavním tržním signálem zůstává, zda růst zisků v indexu S&P 500 dokáže držet krok s rostoucími náklady a slabším makrem.
Americké firmy vstupují do výsledkové sezóny za první čtvrtletí roku 2026 v neobvyklém prostředí. Geopolitické napětí na Blízkém východě, které začalo koncem února, se do čísel za Q1 promítne jen částečně. Většina nákladových tlaků spojených s energiemi se totiž začne naplno projevovat až ve druhém čtvrtletí. O to důležitější bude tentokrát výhled firem na zbytek roku než samotné historické výsledky.
Sezónu tradičně otevřou americké banky. Goldman Sachs zveřejní výsledky v pondělí 13. dubna, o den později se přidá JPMorgan Chase. Finanční sektor bude prvním reálným barometrem toho, jak se zvýšená nejistota a volatilita promítly do úvěrové aktivity, spotřeby i korporátního financování. Klíčové však nebudou samotná čísla, ale zejména komentáře managementu k výhledu na druhý kvartál, kde se očekává plný dopad dražší energie.
O týden později se pozornost přesune na technologický sektor. Tesla reportuje 22. dubna, Amazon 23. dubna a následně se přidají i Microsoft, Meta Platforms, Alphabet a Apple. Právě tyto výsledky budou určovat tón celé sezóny, protože technologický sektor vstupoval do roku pod tlakem vyšší volatility, slabšího sentimentu a změny v očekáváních ohledně růstu.
Z pohledu trhu bude důležitá zejména schopnost firem udržet marže v prostředí vyšších nákladů. Kombinace dražší energie, silného dolaru v části kvartálu a slabšího globálního poptávky může vytvářet tlak zejména na spotřebitelsky orientované firmy. Naopak, segmenty vázané na umělou inteligenci a cloud zůstávají hlavním zdrojem růstu.
Navzdory nejistotě trh stále pracuje se scénářem dvojciferného růstu zisků v rámci indexu S&P 500. Tentokrát však nebude rozhodující, co firmy vydělaly v minulosti, ale jak vidí další kvartály. Každý komentář k cenám energií, poptávce, dodavatelským řetězcům či investičním plánům může mít větší dopad než samotná čísla.
Výsledková sezóna tak nebude jen o číslech, ale především o tom, zda jde o dočasný nákladový šok, nebo začátek delšího zpomalení cyklu.
Graf Core S&P 500 ETF (D1)
Zdroj: xStation
