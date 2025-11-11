Thajsko otevírá dveře americké kukuřici: bezcelní dovoz podpoří domácí krmivový průmysl

-
Thajsko zvyšuje dovozní kvótu na krmnou kukuřici z 54 700 na 1 milion tun ročně a ruší 20% clo.
-
Američtí exportéři získávají výhodu na thajském trhu díky regionálním zákazům na dovoz z oblastí se spalováním porostů.
-
Import kukuřice z USA bude časově omezen a podmíněn nákupem domácí produkce v poměru 3:1.
-
Opatření je součástí širší obchodní dohody s USA, včetně závazku Thajska nakupovat americké zemědělské produkty za 2,6 miliardy USD ročně.
-
Thajská vláda oznámila výrazné rozšíření importních kvót na krmnou kukuřici a zároveň zrušení stávajícího 20% cla na tyto dovozy, čímž vychází vstříc dohodám s USA v rámci probíhajících obchodních jednání. Nová pravidla vstoupí v platnost v roce 2026 a znamenají skokový nárůst ročního dovozního limitu z 54 700 tun na 1 milion tun.
Konkurenční výhoda pro USA
Změna bude výhodná především pro americké producenty kukuřice, kteří jsou největšími světovými exportéry a nově tak získají rovné podmínky vůči producentům ze zemí jihovýchodní Asie. Ty totiž již nyní těží z bezcelního přístupu do Thajska díky regionální obchodní dohodě.
Dovoz americké kukuřice bude povolen pouze od 1. února do 30. června, aby se neohrozila domácí sklizeň, která probíhá ve čtvrtém čtvrtletí. Dovozci budou zároveň muset dodržet podmínku: na každou tunu dovezené kukuřice budou muset nakoupit tři tuny domácí produkce.
Strategický obchodní krok
Krok je součástí širší dohody s USA, která zahrnuje snížení amerických cel na thajské zboží z hrozících 36 % na 19 % a příslib Thajska nakupovat americké zemědělské produkty – kukuřici i sojovou moučku – za přibližně 2,6 miliardy dolarů ročně.
Thajsko tím reaguje i na nové domácí regulace. Od roku 2026 plánuje zakázat dovoz krmivové kukuřice z oblastí, kde se při pěstování využívá spalování porostů – což dopadne zejména na dodavatele z Myanmaru, Laosu a Kambodže. USA tuto techniku běžně nevyužívají, což jim dává další výhodu.
Rostoucí poptávka po krmivu
Podle odhadů průmyslu stoupne celková poptávka po krmivech v Thajsku na 21,8 milionu tun v roce 2025, oproti 21,1 milionu v roce 2024. Více než 60 % těchto surovin je dováženo – především kukuřice, sojová moučka a pšenice.
Thajsko se tímto krokem snaží stabilizovat zásobování pro domácí živočišnou výrobu, podpořit obchodní vztahy s USA a zároveň ochránit své zemědělce před nechtěnou konkurencí.
Graf Corn (H4)
Cena kukuřice se obchoduje kolem úrovně 429,38 USD, tedy nad klouzavým průměrem EMA 50 (429,05 USD) a nad SMA 100 (426,82 USD). Tato technická konfigurace může signalizovat pokus trhu o návrat k růstu. Momentum dosahuje hodnoty 99,26, což naznačuje posilující nákupní tlak a možné oživení býčího trendu. Williams %R se zlepšil z přeprodaných úrovní a nyní se pohybuje kolem -54, což je stále neutrální zóna, ale s potenciálem k dalšímu růstu. Objem obchodů zůstává průměrný, bez výrazných výkyvů, což naznačuje vyčkávací přístup investorů po předchozím poklesu, který se zastavil právě poblíž klouzavých průměrů. Cena se zároveň odrazila od EMA 50 i SMA 100, což jsou důležité technické podpory, a krátkodobé svíčky ukazují na možný stabilizační pohyb v bočním trendu.
Zdroj: xStation5
