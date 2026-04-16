Ticketmaster a jeho mateřská společnost obviněny z monopolu, akcie padají o 6 % 📉

- Soud dospěl k závěru, že Live Nation monopolizoval trh s koncertními vstupenkami a amfiteátry
- Live Nation je mateřskou společností Ticketmaster
- Sankce a náhrada škody nebyly stanoveny ale budou řešeny v dalších řízeních
Soudní spor se společnostmi Ticketmaster a Live Nation včera dospěl k závěru, že praktiky Live Nation byly nezákonné. Společnost Live Nation je mateřskou společností Ticketmasteru a věnuje se propagaci eventů, zároveň také vlastní nebo částečně kontroluje velká koncertní místa. Nezákonnost podle soudu spočívala v tom, že využívání koncertních míst bylo mnohdy podmiňováno využíváním promotérských služeb nebo služeb Ticketmasteru. Soud tak rozhodl, že Live Nation drží nezákonné monopoly na trhu ticketingových služeb pro více než 200 velkých koncertních míst a na trhu desítek velkých koncertních amfiteátrů, které si rezervují umělci.
Akcie Live Nation po verdiktu uzavřely se ztrátou 6,3 %. Fanoušci i politici zesílili výzvy k přezkoumání akvizice Ticketmasteru společností Live Nation z roku 2010. Verdikt tak představuje výraznou ránu pro největšího amerického prodejce koncertních vstupenek, kterého v minulosti kritizovali fanoušci i umělci, včetně například Taylor Swift. Soud zatím nestanovil výši sankcí, akcie konkurentů Ticketmasteru ale po zprávě posílily v očekávání, že dostanou větší prostor pro konkurenci.
Ministerstvo spravedlnosti uzavřelo už minulý měsíc dohodu, podle níž musí společnost otevřít prodej vstupenek dalším poskytovatelům ve 13 amfiteátrech a zároveň jí zakazuje postihovat pořadatelská místa, která se rozhodnou Ticketmaster nevyužívat. Některé firmy a skupiny ze zábavního průmyslu ale dohodu kritizovaly s tím, že nejde o dostatečně tvrdý postih.
Live Nation má stále otevřených několik právních sporů, které by mohly verdikt ještě zpochybnit. Pokud však rozhodnutí obstojí, firmu čekají další soudní řízení, v nichž se očekává, že bude požadován prodej Ticketmasteru a náhrada škody, poté co soud dospěl k závěru, že jednání Live Nation vedlo k přeplácení vstupenek ze strany fanoušků.
I přes pokles o zhruba 6 % zůstává vývoj akcií Live Nation v širším pohledu nadále silný. Od začátku letošního roku jsou akcie stále 7 % v plusu, za posledních 12 měsíců rostou o 24 % a za posledních pět let si připisují zhruba 92 %.
Graf LYV.US (H4)
Zdroj: xStation05
