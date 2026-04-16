TSMC přináší rekordní čtvrtletí. AI pohání výsledky a mění celý cyklus

TSMC vstoupila do roku 2026 rekordním čtvrtletím, když výrazně překonala očekávání analytiků a zároveň zvýšila svůj celoroční výhled. Jde o velmi silný signál, že poptávka po čipech spojených s AI zůstává odolná i v náročnějším makroekonomickém a geopolitickém prostředí.
Nevypadá to jako typické cyklické oživení. Zpráva ukazuje, že AI infrastruktura se stává základem růstu pro celý polovodičový sektor, přičemž TSMC stojí přímo v jeho centru.
V prvním čtvrtletí společnost dosáhla čistého zisku přibližně 18,2 miliardy USD, což představuje růst o 58 % y/y, při tržbách ve výši 35,9 miliardy USD, tedy o 41 % y/y v dolarovém vyjádření. Zároveň ziskovost překonala očekávání, když hrubá marže dosáhla 66,2 % a provozní marže 58,1 %.
Klíčové finanční ukazatele
- Tržby: 35,9 miliardy USD (+41 % y/y v USD)
- Čistý zisk: 18,2 miliardy USD (+58 % y/y)
- Provozní zisk: přibližně 20,9 miliardy USD (+62 % y/y)
- Hrubá marže: 66,2 %
- Provozní marže: 58,1 %
- Výhled tržeb pro Q2: 39–40,2 miliardy USD
- Růst tržeb za celý rok 2026: nad 30 % y/y v USD
- Capex pro rok 2026: 52–56 miliard USD (horní hranice pásma)
Růst je jedna věc, ale kvalita výsledků vyniká
-
Nejdůležitějším aspektem této zprávy není pouze tempo růstu, ale také struktura výsledků.
- TSMC ukazuje velmi silnou schopnost převádět tržby do zisku, a to díky své dominanci v nejpokročilejších výrobních procesech a rostoucímu podílu čipů pro AI, které dnes patří mezi nejziskovější segmenty na trhu.
- Nejde o jednorázový efekt. Struktura tržeb se posouvá směrem k pokročilejším výrobním uzlům a dlouhodobým kontraktům, což zlepšuje viditelnost budoucích výsledků a stabilitu marží.
„Mimořádně silná poptávka“ a omezené kapacity
- Klíčové sdělení této zprávy je jednoduché: poptávka dál převyšuje nabídku.
- Management výslovně upozornil na „mimořádně silnou“ poptávku po čipech pro AI. Globální lídři jako NVIDIA a AMD vyvíjejí stále pokročilejší čipy, což přímo zvyšuje poptávku po výrobních kapacitách společnosti TSMC.
- Tento efekt je strukturální. Trh funguje v podmínkách nedostatku nejpokročilejších čipů, kde hlavním omezením už není poptávka, ale schopnost ji pokrýt nabídkou. Stejný trend je patrný také u dodavatelů výrobního vybavení, jako je ASML.
Silný výhled potvrzuje pokračující momentum
- Výhled pro druhé čtvrtletí tento obraz dále potvrzuje.
- TSMC očekává tržby v rozmezí 39 až 40,2 miliardy USD, tedy nad tržním konsensem, při zachování velmi silných marží. Společnost zároveň očekává, že tržby za celý rok 2026 vzrostou o více než 30 % y/y v dolarovém vyjádření.
- To je důležité, protože to ukazuje, že současné momentum není dočasné a že poptávka by měla zůstat silná i v nadcházejících čtvrtletích.
Capex roste z jasného důvodu
- Tento růst podporuje agresivní investiční strategie.
- TSMC plánuje kapitálové výdaje ve výši 52 až 56 miliard USD, tedy na horní hranici předchozího odhadu. Společnost rozšiřuje kapacity prostřednictvím nových továren, včetně významných projektů ve Spojených státech, aby dokázala držet krok s poptávkou.
- To představuje zásadní posun oproti předchozím cyklům, kdy byla limitujícím faktorem poptávka. Dnes je hlavním omezením schopnost navyšovat výrobu.
Rizika existují, ale ve srovnání s poptávkou jsou druhořadá
- Společnost upozorňuje na geopolitická rizika, včetně napětí na Blízkém východě, i na vliv měnových kurzů na ziskovost.
- Zároveň ale uvádí, že nevidí žádné výrazné narušení dodávek materiálů ani energií, což naznačuje stabilní provoz. V této fázi se tato rizika jeví jako druhořadá ve srovnání s velmi silnou základní poptávkou.
Závěr: AI mění strukturu celého odvětví
- První čtvrtletí roku 2026 pro TSMC není jen o silných výsledcích, ale také o potvrzení hlubší změny napříč polovodičovým odvětvím.
- Umělá inteligence se stává hlavním motorem růstu, nikoli pouze jedním z mnoha faktorů. V tomto prostředí má TSMC mimořádně silnou pozici jako přední výrobce nejpokročilejších čipů na světě.
- Pokud současné trendy přetrvají, společnost může fungovat v rámci víceletého cyklu silné poptávky, rostoucích tržeb a solidní ziskovosti. Největší výzvou nebude získat zákazníky, ale držet krok s rozsahem jejich poptávky.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.