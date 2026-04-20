TopBuild roste poté, co QXO dohodlo akvizici za 17 miliard USD

- QXO se dohodlo na převzetí TopBuild v transakci v hodnotě přibližně 17 miliard USD, přičemž akcionáři TopBuild si mohou zvolit 505 USD v hotovosti nebo 20,2 akcie QXO za akcii, s poměrným krácením.
- Akcie TopBuild po oznámení v předobchodní fázi vzrostly téměř o 20 %, zatímco akcie QXO zůstaly zhruba beze změny.
- Po dokončení by se QXO stalo druhým největším veřejně obchodovaným distributorem stavebních produktů v Severní Americe a trhy nyní budou sledovat dokončení transakce a integraci.
Akcie TopBuild vzrostly 20. dubna v předobchodní fázi téměř o 20 % poté, co QXO souhlasilo s akvizicí společnosti v transakci v hodnotě přibližně 17 miliard USD. Podle dohody si akcionáři TopBuild mohou zvolit 505 USD v hotovosti nebo 20,2 akcie QXO za každou akcii TopBuild, s poměrným krácením, přičemž celkové protiplnění bude strukturováno zhruba jako 45 % hotovosti a 55 % akcií. Akcie QXO v předobchodní fázi zůstávaly beze změny, když investoři vyhodnocovali velikost transakce a její strategický význam. Zdroj: xStation5
Podmínky dohody
QXO uvedlo, že transakce oceňuje každou akcii TopBuild na 505 USD, což představuje prémii 23,1 % vůči závěrečné ceně TopBuild z 17. dubna na úrovni 410,31 USD a prémii 19,8 % vůči 60dennímu objemově váženému průměru ceny. Představenstva obou společností dohodu jednomyslně schválila a dokončení se očekává ve třetím čtvrtletí 2026, pokud budou splněny obvyklé podmínky včetně souhlasu akcionářů QXO a TopBuild.
Po dokončení by se QXO stalo druhým největším veřejně obchodovaným distributorem stavebních produktů v Severní Americe s kombinovanými tržbami přes 18 miliard USD a kombinovaným adjusted EBITDA přes 2 miliardy USD. QXO uvedlo, že spojení posílí jeho pozice ve střešních systémech, hydroizolacích a produktech spojených se dřevem a zároveň přidá distribuční a instalační byznys TopBuild v oblasti izolací.
Proč QXO chce TopBuild
QXO uvedlo, že dohoda mu přinese kritickou velikost v segmentu izolací a rozšíří jeho expozici vůči větším a složitějším projektům, jako jsou datová centra. Společnost zároveň uvedla, že TopBuild přináší byznys s vyšší marží, s adjusted EBITDA marží kolem 18 %, a provozní postupy, které chce QXO postupně rozšířit napříč skupinou.
Transakce zároveň pokračuje v agresivní akviziční strategii QXO pod vedením CEO Brada Jacobse. Reuters uvedl, že QXO za posledních 11 měsíců dokončilo akvizice za více než 13 miliard USD, včetně Beaconu v roce 2025 a Kodiak Building Partners na začátku tohoto měsíce.
Trhy nyní budou sledovat, zda se transakci podaří uzavřít podle plánu ve třetím čtvrtletí a zda QXO zvládne integraci TopBuild bez narušení marží a exekuce. Investoři budou zároveň sledovat, zda ve stavební distribuci přijdou další konsolidační kroky, protože význam velikosti a lokalizovaných dodavatelských řetězců dál roste.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.