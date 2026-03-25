Trade Desk padá přes 6 % po oznámení auditu Omnicomu📉

- Akcie The Trade Desk (TTD) včera oslabily o 6,7 % po oznámení Omnicomu o auditu cenových praktik TTD.
- Audit je preventivní krok po problémech s Publicis Groupe kvůli údajným skrytým poplatkům.
- Akcie TTD ztratily od začátku roku 40 %
Akcie The Trade Desk (TTD) včera oslabovaly, tentokrát kvůli oznámení Omnicomu (OMC) o provedení auditu cenových praktik TTD. Tento krok následuje po dramatickém incidentu s marketingovou agenturou Publicis Groupe (PUB), která minulý týden TTD obvinila ze skrytých poplatků a oznámila, že přestane svým klientům TTD doporučovat. Akcie TTD kvůli zprávě o auditu Omnicomu klesly včera o 6,7 %.
Prvotní přezkoumání kontraktu Omnicomu nezjistilo žádné problémy s cenovými praktikami TTD, celý audit je spíše preventivní krok po incidentu s Publicis. Do kontroly se zapojuje také auditní firma z Big Four, což znamená, že půjde o důkladné šetření. Pro TTD je vztah s Omnicomem stále pozitivní, což je výrazný kontrast se situací s Publicisem.
Generální ředitel TTD Jeff Green dlouhodobě tlačí na transparentnost agentur a snaží se spolupracovat přímo se značkami. Agentury jako Omnicom a Publicis tak nemusí být v tomto konfliktu neutrální, protože TTD mění pravidla digitálního nákupu reklamy a zvyšuje standardy svých obsahových platforem. Zatímco agentury si stěžují, vydavatelé reklamního prostoru oceňují tlak TTD na zlepšení reklamního průmyslu.
I když byla cena akcií TTD v posledním roce velmi turbulentní, pokud audit Omnicomu neodhalí žádné problémy, může to pomoci obrátit narativ ve prospěch TTD. Jelikož jsou reklamní agentury největšími zákazníky TTD, výsledky auditu mohou výrazně ovlivnit budoucí tržby.
Akcie TTD se aktuálně obchodují za 22 USD, přičemž od svých maxim ztratily již více než 80 %. Od začátku roku akcie TTD ztratily přibližně 40 %, za posledních 12 měsíců jde o pokles okolo 64 %. Podobnou velkou korekcí si akcie prošly již na konci roku 2021, kdy odepsaly více než 60 %, nicméně následně se dokázaly vrátit zpět a stabilizovat.
Graf TTD.US (D1)
Zdroj: xStation
