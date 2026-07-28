Trh s kávou sevřený počasím a prázdnými sklady: Paradox rekordní úrody ☕

Přestože od začátku letošního roku káva ztrácela na hodnotě, v posledních měsících i dnech sledujeme velmi silnou vzestupnou dynamiku. V posledních dnech kupní tlak sílí a ceny kávy zaznamenávají nejsilnější růst za delší dobu. Termínové kontrakty na Arabiku zdražily během pouhých dvou obchodních seancí o téměř 10 %. Situace se na první pohled jeví jako nelogická, vezmeme-li v úvahu výrazně optimistické výhledy týkající se brazilské úrody. Abychom pochopili, proč ceny rostou i přes příslib rekordové sklizně, je třeba se na trh dívat optikou toho, co se děje „tady a teď", a ne toho, co nastane za několik měsíců.
Změny cen na trhu surovin za poslední měsíc
Káva v pohledu posledních 30 dnů velmi silně roste.
Zdroj: XTB
Co je s rekordní úrodou v Brazílii?
Očekávání amerického Ministerstva zemědělství (USDA) ohledně obrovské brazilské sklizně (přesahující 70 milionů pytlů) jsou stále aktuální, avšak dlouhodobé tržní fundamenty jsou jedna věc a fyzická dostupnost suroviny v daném okamžiku věc druhá. Hlavním viníkem současného růstu je počasí, které brutálně zdržuje sklizeň a může naznačovat, že dřívější výhledy byly přehnaně optimistické. Zatímco USDA uváděl výhled na úrovni 70 milionů pytlů kávy z Brazílie, hodnocení jiných institucí, včetně brazilského CONABu, zůstávají výrazně nižší.
Ve státě Minas Gerais, tedy v největším regionu pěstování Arabiky v Brazílii, spadlo za pouhý jeden týden něco přes 32 mm srážek, což představuje až 2 700 % historického průměru pro toto období. Tyto vydatné srážky způsobují zemědělcům obrovské problémy nejen při sklizni, ale také při sušení a přepravě zrn. Přestože potenciální nabídka je na papíře obrovská, tato káva se ještě na trh nedostala. Tržní komentátoři navíc upozorňují, že i když množství sklizené kávy bude odpovídat očekáváním, pěstitelé budou bojovat s problémy týkajícími se kvality zrn. Přestože Brazílie je největším producentem kávy na světě a její káva je dostupná v rámci dodávek na burze ICE, nedostatek kvalitní sklizně může vést k tomu, že vyčerpané zásoby suroviny na ICE nenarostou, a to i přes rekordní úrodu.
Skladový kolaps: Zásoby téměř nejnižší od 90. let
Zpoždění dodávek z Brazílie zasahuje trh v nejhorší možný okamžik, kdy jsou skladiště na burzách téměř prázdná. Zásoby certifikované Arabiky sledované burzou ICE dramaticky klesají a nedávno zaznamenaly největší jednodenní pokles (o 5,9 %) od začátku roku 2025. Během 25 po sobě jdoucích burzovních seancí se tyto zásoby celkově smrskly o 26 %.
Z historických dat a křivek zásob vyplývá, že úroveň rezerv se skutečně blíží kritickým minimům nevídaným od přelomu 90. let a roku 2000 (v současnosti klesají pod hranici 300 tisíc pytlů).
Situaci na straně nabídky navíc komplikuje napětí v Rudém moři. Prodloužená tranzitní doba lodí, vyšší náklady na přepravu a nutnost udržovat větší zásoby ze strany logistických společností způsobují výrazná zpoždění dodávek na spotřebitelské trhy.
Cena kávy Arabiky spolu se zásobami ICE (obrácená osa)
Zásoby sledované ICE klesly na nejnižší úrovně od přelomu let 2023/2024, které jsou zároveň nejnižší od 90. let. To vše se děje navzdory očekávané rekordní brazilské sklizni.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Je to již trvalý obrat k vzestupnému trendu?
Současný silný cenový růst je z velké části důsledkem krátkodobé zásobovací paniky, přičemž vzhledem k rozmarnosti počasí nelze vyloučit scénář, kdy současný růst vyústí v dosažení nových historických maxim. Extrémně silný fenomén El Niño obvykle způsobuje nadměrné srážky v Jižní Americe a sucha v jihovýchodní Asii, což může znamenat potenciální podporu pro brazilské plantáže kávy, zhoršení logistické situace a zároveň silný úder do nabídky v Asii. Trh však věří, že nabídka v budoucnu problémem nebude. Svědčí o tom samotná struktura trhu s termínovými kontrakty.
Cenový rozdíl (spread) mezi zářijovými a prosincovými kontrakty se rozšířil na rekordní úroveň přes 24 centů za libru. To znamená mohutný jev zvaný backwardation. Pražírny a obchodníci jsou ochotni zaplatit obrovskou prémii za okamžitou dodávku kávy, protože se obávají, že zásoby ve skladech brzy dojdou. Kontrakty na další roky jsou oceněny výrazně níže.
Termínová křivka pro Arabiku v současnosti (černá linie) a před 6 měsíci (oranžová linie)
Termínová křivka u kávy nadále naznačuje, že problémem je krátkodobá nabídka, přičemž v budoucnu se očekává vyšší produkce kávy. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Shrnutí a závěry
Trh s kávou v současnosti vykazuje značné obavy ohledně krátkodobé nabídky, podobně jako tomu bylo v případě trhu s kakaem ještě před několika týdny. Pokud má však produkce nadále růst a v dohledné době se to projeví oživením zásob, může se ukázat, že ceny budou mít problém vyšplhat se na historická maxima. Teoreticky, jakmile bude veškerá káva sklizena a začne se dostávat ke spotřebitelům po celém světě, mělo by se to v ceně projevit již na podzim. Pokud však ceny tehdy nezačnou klesat ze současných vysokých úrovní, může to znamenat, že fyzická situace je skutečně napjatá a papírová očekávání ohledně vysoké produkce lze jednoduše hodit za hlavu.
Technický graf kávy na intervalu D1
Ceny kávy od začátku tohoto týdne velmi silně rostou a cena již testuje okolí středu posledního velkého celkového sestupného vlnového pohybu. Pásmo 350–360 centů za libru kávy bude klíčové. Pokud se podaří tyto úrovně trvale prorazit, může to znamenat pokus o návrat ke 400 centům, případně i útok na historická maxima. Ukáže-li se však, že brazilská produkce kávy bude skutečně rekordní, může se cena vrátit ke 300 centům za libru rychleji, než by odpovídalo termínové struktuře, která předpokládá takovou úroveň až v březnu 2028. Zdroj: xStation5
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