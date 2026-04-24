Trhy na maximech, ale dluhopisový trh varuje📈

Akciové trhy se pohybují v blízkosti historických maxim, nicméně situace na finančních trzích není tak jednoznačná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vedle silného výkonu akcií totiž sledujeme i opačný signál. Vývoj na dluhopisovém trhu naznačuje přetrvávající tlak ze strany úrokových sazeb.
Klíčovým faktorem zůstává měnová politika ECB. Přestože inflace v eurozóně postupně zpomaluje, centrální banka zatím nemá dostatečný prostor pro výrazné uvolnění politiky. Scénář „higher for longer“ tak zůstává aktuální, což se odráží i ve vývoji výnosů státních dluhopisů. Vývoj cen dluhopisů tento trend potvrzuje. Německé 10-leté státní dluhopisy, které slouží jako benchmark pro eurozónu, zaznamenaly v posledním období pokles cen. Jelikož ceny dluhopisů a jejich výnosy se pohybují opačným směrem, tento vývoj naznačuje rostoucí výnosy a přetrvávající očekávání vyšších úrokových sazeb.
Vyšší výnosy přitom zpřísňují finanční podmínky v ekonomice. Zvyšují náklady financování pro firmy i domácnosti a zároveň snižují atraktivitu rizikovějších aktiv. Za běžných okolností by takový vývoj vytvářel tlak na akciové trhy. Přesto indexy jako S&P 500 nebo evropské benchmarky zůstávají blízko svých maxim. Důvodem je zejména silná výkonnost velkých společností, které dokáží generovat stabilní zisky i v prostředí vyšších sazeb. Růst trhu tak není plošný, ale koncentrovaný do užší skupiny titulů. Pro investory to znamená, že současné prostředí je méně stabilní, než naznačuje samotný vývoj indexů. Dluhopisový trh totiž signalizuje přetrvávající napětí, které se může v případě změny očekávání rychle přenést i do akcií.
Nejbližší makroekonomická data a komunikace centrální banky tak budou klíčové pro další směřování trhů. Otázkou zůstává, zda si akcie dokáží udržet aktuální úrovně i v prostředí vyšších výnosů, nebo se tlak z dluhopisového trhu postupně projeví výrazněji.
GRAF: BUND10Y (H4)
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.