Tři velká IPO: SpaceX, OpenAI, Anthropic a vysátí likvidity z trhu 💸

Zodpovězení otázky na případné vysátí likvidity z finančních trhů spojené s velkými IPO je potřeba rozdělit na tři části. První je pohled na tzv. agregátní, tedy celkovou likviditu na trhu. Představa, že na trhu existuje fixní a neměnný objem peněz a IPO z něj určitou část ukrojí, neplatí. Investované peníze se jednoduše nezničí. Pouze změní majitele a z oběhu nezmizí. Mohou se využít na další investice, capex, výzkum a vývoj. Případně mohou zaměstnanci, zakladatelé a další investoři část svých akcií prodat a získané peníze použít dál, například k diverzifikaci vlastního akciového portfolia.
Tato IPO jsou i přes svou velikost ve srovnání s celkovým objemem peněz na finančních trzích jen malou částí. Mnohem větší vliv na investované objemy může mít například nastavení měnové politiky, změny bilancí centrálních bank nebo podobné faktory. Zároveň firmy neupisují na trh celou svou valuaci, ale pouze její část. Zjednodušeně řečeno, valuace 1,75 bilionu USD u SpaceX neznamená biliony dolarů poptávky po hotovosti z trhu. Upsalo se zhruba 5 % této valuace. IPO SpaceX a případně Anthropicu a OpenAI navíc mohou do trhu přitáhnout novou likviditu, například když se retailoví investoři rozhodnou začít investovat, aby se mohli podílet na tomto příběhu.
Druhý pohled se týká samotné rotace uvnitř akciového trhu. Peníze na IPO SpaceX a případně Anthropicu a OpenAI musí odněkud přijít. Kromě nových peněz bude docházet k rotaci uvnitř akciových portfolií, kdy se část pozic odprodá a za získané peníze se nakoupí akcie nových firem. Odprodej může přijít z různých sektorů, ale pro zachování váhy technologických akcií v portfoliu bude často potřeba prodávat typicky z akcií Magnificent 7. Právě tam se může v blízkosti IPO objevit prodejní tlak. Nečekám však zásadní propady.
Dalším faktorem budou akciové indexy, respektive ETF a akciové fondy, které tyto indexy sledují. Zařazení takových obrů do indexu povede k tomu, že je tato ETF a další fondy budou muset nakoupit. Financování těchto nákupů bude vyžadovat odprodej jiných akciových titulů. Tomu říkáme rotace v akciovém portfoliu.
Třetím pohledem je samotné načasování těchto velkých IPO. To totiž není náhoda ani výsledek věštby z karet. O tom, kdy firma vstoupí na veřejný trh, rozhodují lidé, kteří v ní drží podíly. Mohou to být zakladatelé, zaměstnanci, venture capital fondy a další fondy nebo investoři, kteří do projektu investovali. Ti mají silný motiv prodávat části svých podílů na veřejných trzích ve chvíli, kdy je poptávka nejvyšší. Právě tehdy bývá nejvyšší i ochota trhu za tyto podíly platit.
Snaží se tedy uvádět firmy na trh ve chvíli, kdy je optimismus poblíž vrcholu. A právě oni znají svou firmu nejlépe. Pokud tedy hromadně prodávají, navíc v jednom konkrétním sektoru, například technologickém, vzniká obava, že se blížíme vrcholu a může přijít pokles. Ten může být mírný, ale i prudší. Po dlouhých letech přílivu kapitálu a dosahování vrcholů může přijít korekce. Velké objemy nových emisí jsou historicky následovány roky spíše s podprůměrným výnosem.
Na druhou stranu je potřeba zmínit, že pokud budou vlny IPO úspěšné, tržní nálada se může zlepšit natolik, že se trh od vrcholů posune ještě výše. Úspěch totiž podporuje zájem investorů a takzvané FOMO.
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