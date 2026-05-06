Trump hlásí pokrok, Írán trvá na svých právech 🕊️

- Írán uvedl, že přijme pouze spravedlivou a komplexní dohodu se Spojenými státy.
- Hormuzský průliv zůstává zásadním bodem napětí, protože přes něj proudí přibližně 20 % světových dodávek ropy.
- Trump tvrdí, že bylo dosaženo velkého pokroku, ale konkrétní podoba dohody zatím není známá.
- Ceny ropy po náznacích diplomatického posunu klesly, trh však zůstává citlivý na další vývoj konfliktu.
Íránský ministr zahraničí Abbas Araqchi uvedl, že Teherán v jednáních se Spojenými státy přijme pouze spravedlivou a komplexní dohodu, která bude respektovat legitimní práva a zájmy Íránu. Vyjádřil se tak ve středu v Pekingu po setkání s čínským diplomatem Wangem Yi. Jeho slova přicházejí v době, kdy americký prezident Donald Trump hovoří o výrazném pokroku v diplomatickém procesu, jehož cílem je ukončit válku na Blízkém východě.
Jednání mezi Washingtonem a Teheránem se odehrávají na pozadí mimořádně napjaté situace v Hormuzském průlivu, který je podle dostupných informací od začátku konfliktu prakticky uzavřen. Konflikt začal 28. února leteckými útoky USA a Izraele na Írán a následné omezení průplavu zablokovalo přibližně 20 % světových dodávek ropy. To vyvolalo prudkou energetickou krizi a tlak na globální ekonomiku, protože Hormuzský průliv patří mezi nejdůležitější námořní trasy pro přepravu ropy.
Trump mezitím oznámil, že Spojené státy a Írán se dohodly na krátkodobém pozastavení části americké operace, která měla doprovázet lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Podle Trumpa má tato pauza vytvořit prostor pro dokončení a podpis dohody. Blokáda však podle jeho slov zůstává nadále v plné platnosti. Íránský ministr zahraničí se k této konkrétní nabídce přímo nevyjádřil, zdůraznil však, že Teherán bude v jednáních hájit své strategické zájmy.
Napětí v regionu výrazně ovlivňuje také ceny ropy. Po Trumpově oznámení futures na ropu Brent klesly o 3 % na 106,60 USD za barel, přičemž v předchozí seanci ztratily již 4 %. Americká ropa WTI oslabila rovněž o 4% na 99 USD za barel, po předchozím poklesu o 3,9 %. Trh tak reaguje na náznaky diplomatického posunu, i když investoři zůstávají opatrní kvůli nejistotě ohledně délky přerušení operace a skutečné ochoty obou stran uzavřít dohodu.
Spojené státy dlouhodobě tvrdí, že Írán nesmí získat kontrolu nad provozem v Hormuzském průlivu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio a další představitelé administrativy uvedli, že Teherán nesmí rozhodovat o tom, které lodě budou moci strategickou trasou proplouvat. Írán podle textu průliv fakticky uzavřel hrozbou nasazení min, dronů, raket a rychlých útočných člunů. Spojené státy na to odpověděly blokádou íránských přístavů a vojenským doprovodem komerčních plavidel.
Americká armáda zároveň oznámila, že v pondělí zničila několik malých íránských člunů, stejně jako řízené střely a drony. Přesto zatím platí křehké příměří, které bylo dohodnuto před čtyřmi týdny. Situace tak zůstává mimořádně citlivá, protože i menší incident v oblasti Perského zálivu může znovu vyvolat růst cen ropy a ohrozit globální dodavatelské řetězce.
Trump v Oválné pracovně uvedl, že Írán podle něj chce mír a že jeho vojenské možnosti byly výrazně oslabeny. Na sociální síti Truth Social napsal, že bylo dosaženo velkého pokroku směrem ke kompletní a finální dohodě se zástupci Íránu. Zároveň však zůstává patrné, že veřejná rétorika obou stran je stále tvrdá a diplomatický proces zatím nepřinesl konkrétní výsledek.
Konflikt má také politické dopady ve Spojených státech. Rostoucí ceny pohonných hmot zasahují americké spotřebitele a zvyšují tlak na Trumpovu administrativu před klíčovými listopadovými volbami. Prezident obhajuje americko-izraelské útoky tím, že měly odstranit údajné bezprostřední hrozby spojené s íránským jaderným programem, balistickými raketami a podporou ozbrojených skupin, jako jsou Hamás a Hizballáh.
Írán naproti tomu tvrdí, že útoky představují porušení jeho suverenity. Teherán zároveň zdůrazňuje, že jako signatář Smlouvy o nešíření jaderných zbraní má právo rozvíjet jadernou technologii pro mírové účely, včetně obohacování uranu. Právě tato otázka zůstává jedním z nejcitlivějších bodů jednání a může rozhodnout o tom, zda se diplomatický proces posune kupředu, nebo opět zablokuje.
Diplomatické úsilí zatím přineslo pouze omezený pokrok. Američtí a íránští představitelé absolvovali jedno kolo přímých mírových rozhovorů, ale další schůzky se zatím nepodařilo sjednat. Přesto aktuální vyjádření obou stran naznačují, že prostor pro dohodu stále existuje. Klíčové bude, zda se podaří spojit americké bezpečnostní požadavky s íránským důrazem na zachování vlastních práv a regionálního vlivu.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se nachází pod tlakem po předchozím silném růstu, který vyvrcholil u úrovně 110,86 USD. Od tohoto maxima trh postupně koriguje a aktuálně se obchoduje kolem 98,42 USD, tedy poblíž Fibonacciho hladiny 38,2 % na 98,75 USD. Tato oblast je nyní důležitá, protože její udržení může rozhodnout o tom, zda půjde pouze o zdravou korekci růstového trendu, nebo o hlubší obrat směrem dolů.
Negativním signálem je především pokles ceny pod klouzavé průměry. Ropa se aktuálně drží pod EMA 50 na úrovni 102,23 USD i pod SMA 100 na 103,84 USD, což ukazuje na slábnoucí momentum kupců. Oba průměry se navíc začínají stáčet směrem dolů a cena pod nimi zatím nedokáže najít stabilnější oporu. To naznačuje, že krátkodobá technická struktura se z býčího nastavení přesouvá spíše do medvědího režimu.
Z pohledu Fibonacciho úrovní je nejbližší podporou právě oblast kolem 98,75 USD. Pokud by cena tuto hladinu neudržela, další důležitá zóna se nachází u 95,01 USD, což odpovídá 50% retracementu. Ještě výraznější technickou podporu představuje hladina 91,27 USD, tedy Fibonacciho úroveň 61,8 %, kde by se mohl objevit silnější zájem kupců. Naopak nejbližší rezistence leží u 103,38 USD, kde se nachází 23,6% retracement a zároveň oblast blízká klouzavým průměrům.
Williams %R se pohybuje hluboko v negativním pásmu, přibližně kolem hodnoty -88, což značí výrazně přeprodané krátkodobé podmínky. To může naznačovat možnost technického odrazu, avšak samotný přeprodaný stav zatím nestačí k potvrzení obratu. Pro zlepšení výhledu by bylo důležité, aby se cena dokázala vrátit alespoň nad oblast 103 USD, kde se koncentruje nejbližší rezistence i klouzavé průměry. Objemy ve spodní části grafu ukazují zvýšenou aktivitu během poklesu, což potvrzuje, že prodejci mají v posledních hodinách převahu.
Zdroj: xStation5
