Trump–Si: Kdo zastupuje byznys a jak reagují trhy?

Jedno z nejdůležitějších geopolitických a ekonomických setkání roku začalo dnes v Pekingu. Diplomatický summit má zahrnovat přímá jednání mezi lídry USA a Číny, ale také rozhovory mezi zástupci amerického byznysu a Komunistickou stranou Číny.
Trh očekává, že hlavními tématy budou ekonomika a technologie. To je obzvlášť důležité v prostředí pokračujícího „AI boomu“ a výrazné rally na akciích polovodičových firem. Donald Trump tato očekávání částečně potvrzuje už samotným složením delegace. Ta je nabitá zástupci a CEO nejdůležitějších a největších technologických i finančních společností ve Spojených státech.
Složení delegace:
Technologie:
- Elon Musk — Tesla
- Tim Cook — Apple
- Jensen Huang — Nvidia
- Cristiano Amon — Qualcomm
- Sanjay Mehrotra — Micron
- Chuck Robbins — Cisco
- Dina Powell McCormick — Meta
- Jim Anderson — Coherent
- Jacob Thaysen — Illumina
Finance:
- Larry Fink — BlackRock
- Stephen Schwarzman — Blackstone
- Jane Fraser — Citi
- David Solomon — Goldman Sachs
- Michael Miebach — Mastercard
- Ryan McInerney — Visa
Průmysl:
- Kelly Ortberg — Boeing
- H. Lawrence Culp — GE
- Brian Sikes — Cargill
Trh jednoznačně favorizuje společnosti, jejichž zástupci sedí u jednacího stolu. To je zvlášť viditelné u méně známých firem v této skupině. Coherent roste o více než 7 %. Nvidia a Tesla rovněž posilují o více než 2 %.
Ze složení delegace lze vyčíst víc než jen jména CEO. Mezistátní jednání na této úrovni, zejména pokud je jejich součástí Čína, jsou stejně tak divadlem jako byznysem. Přítomnost nebo absence velkých hráčů signalizuje míru blízkosti a sladění mezi vedením dané společnosti a americkou administrativou. Může také naznačovat, jaké místo mají konkrétní subjekty v současné a budoucí hospodářské politice, případně že v ní žádné místo nemají. U menších firem to může být ještě důležitější.
Za pozornost stojí také rozhodnutí Mety vyslat Dinu Powell. Zájmy Mety v Číně jsou omezené kvůli extrémní úrovni cenzury. Může jít také o signál ze strany Mety nebo americké vlády po nedávném kroku Číny, která zablokovala akvizici jedné z čínských AI firem. Dina Powell je především specialistkou na politické poradenství a financování, nikoli na technologie.
Jde teprve o začátek jednání. Kromě formálních výsledků by pozorní investoři měli pečlivě sledovat také nepřímé signály a gesta jednotlivých účastníků.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Trump přistál v Číně 🌏
Indům zdraží zlato 🪙 Vláda potřebuje dolary na ropu, plyn a hnojiva🛢️
Energetická bezpečnost něco stojí: Evropa řeší podporu dražší těžby 💶
Evropské automobilky tlačí na Brusel: boj o emisní úlevy sílí 🚗
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.