Trump stahuje ultimátum vůči Íránu 🚨 TACO obrací trhy směrem vzhůru 📈

Dolarový index prudce obrací směr (USDIDX: -0,6 %) v reakci na prohlášení Donalda Trumpa, že nařídil odložení všech útoků na íránskou energetickou infrastrukturu na následujících pět dní. Americký prezident ve svém vyjádření dodal, že během posledních dvou dnů vedly obě strany konfliktu produktivní jednání o možném zastavení operací.
USDIDX byl blízko smazání všech ztrát od minulého čtvrtka, ale Trumpovo vyjádření zastavilo silný útěk do bezpečí směrem k dolaru. Zdroj: xStation5
TACO pro poslední hodiny ultimáta
Trumpovo prohlášení otočilo trhy z širokých a hlubokých poklesů do globálního odrazu vzhůru. Úleva od napětí spojeného s hlubší eskalací – a obav z ještě většího narušení globálních dodavatelských řetězců energií – okamžitě rozptýlila averzi k riziku a většinu indexů poslala do zelených čísel.
Regionální přehled trhů:
Evropské indexy: Futures na německý DAX (DE40: +2,7 %), který zůstával nejvíce vystaven negativní betě energetického sektoru, se odrážejí nejsilněji. Širší EU50 přidává kolem 2,3 %, zatímco polský W20 roste skromněji o 0,5 %, stále pod tlakem kvůli 4% poklesu akcií Orlenu.
Vývoj sektorů:
- Banky zaznamenávají největší zisky, protože jejich finanční výsledky zůstávají citlivé na celkový ekonomický vývoj (PKO BP: +4 %, HSBC, UniCredit: +3,8 %).
- Energetické společnosti zůstaly v červených číslech po prudkém propadu cen ropy (Shell: -3,5 %, BP: -4,1 %, Orlen: -4 %).
- Měnový trh: Na dolaru došlo k prudkému obratu. Největším příjemcem úlevy se stala britská libra (GBPUSD: +0,5 %, GBPCHF: +0,55 %), která byla silně zasažena nedávným výprodejem britských dluhopisů. EURUSD roste o 0,2 % na 1,158. Rizikově citlivé měny Antipodů (AUDUSD, NZDUSD) mezitím přidávají jen 0,2 %, což může podtrhovat absenci skutečného zlepšení globálního ekonomického výhledu vzhledem k tomu, že Hormuzský průliv zůstává nadále uzavřený.
Geopolitický kontext a výhled pro ropu
Zajímavé je, že tento optimismus přetrvává navzdory prohlášení Teheránu, že Írán nevedl s Donaldem Trumpem žádná přímá ani nepřímá jednání. Podle Teheránu Trump ustoupil sám v reakci na hrozby odvetných útoků na energetickou infrastrukturu západoasijských spojenců.
Za zmínku stojí i to, že ropa se rychle vrátila těsně pod hranici 100 USD za barel. Dočasný výprodej akcií ropných společností tak může podceňovat scénář vyšších průměrných cen komodit v nadcházejících čtvrtletích, a to i v případě deeskalace.
Zdá se, že ropa respektuje support na úrovni 100 USD navzdory realistickému scénáři pokračování konfliktu. Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.