🚨Trump zahájil válku s ropnými giganty! DOJ vyšetřuje předražování📈

- Trump nařídil vyšetřování DOJ ropných společností za údajné předražování benzínu na čerpacích stanicích
- Brent dnes pod 76 dolary za barel, WTI kolem 72 dolarů - pokles z květnových maxim kolem 120 dolarů
- Národní průměr ceny benzínu v USA na 3,93 dolaru za galon, předválečná úroveň byla 2,76 dolaru
- Bílý dům ani DOJ vyšetřování zatím oficiálně nepotvrdili, Trump nejmenoval žádnou konkrétní společnost
- Britský regulátor CMA při podobném vyšetřování v květnu nenašel důkazy o plošném předražování
- ExxonMobil v předmarketu klesl o 0,49 procenta na 139,04 dolaru, Chevron o 0,64 procenta na 174,89 dolaru
- Někteří analytici spojují Trumpův krok s blížícími se listopadovými kongresovými volbami
- Trump nařídil vyšetřování DOJ ropných společností za údajné předražování benzínu na čerpacích stanicích
- Brent dnes pod 76 dolary za barel, WTI kolem 72 dolarů - pokles z květnových maxim kolem 120 dolarů
- Národní průměr ceny benzínu v USA na 3,93 dolaru za galon, předválečná úroveň byla 2,76 dolaru
- Bílý dům ani DOJ vyšetřování zatím oficiálně nepotvrdili, Trump nejmenoval žádnou konkrétní společnost
- Britský regulátor CMA při podobném vyšetřování v květnu nenašel důkazy o plošném předražování
- ExxonMobil v předmarketu klesl o 0,49 procenta na 139,04 dolaru, Chevron o 0,64 procenta na 174,89 dolaru
- Někteří analytici spojují Trumpův krok s blížícími se listopadovými kongresovými volbami
Američtí řidiči stále platí u pumpy téměř o 43 procent více než před vypuknutím konfliktu s Íránem v únoru tohoto roku, přestože cena ropy na světových trzích se mezitím vrátila téměř na předválečné úrovně. Právě tento rozdíl rozzuřil prezidenta Donalda Trumpa natolik, že dnes brzy ráno zveřejnil příspěvek na sociálních sítích, ve kterém oznámil, že nařídil ministerstvu spravedlnosti okamžitě zahájit vyšetřování velkých energetických společností. Obviňuje je z toho, že nesnižují ceny na čerpacích stanicích adekvátně k poklesu velkoobchodních cen suroviny.
Brent se dnes obchoduje kolem 76 dolarů za barel, což je pokles z válečných maxim kolem 120 dolarů za barel zaznamenaných v květnu. Přesto národní průměr ceny benzínu v USA zůstává na úrovni 3,93 dolaru za galon, zatímco před válkou to bylo 2,76 dolaru. Rozdíl není záhadou. Ceny pohonných hmot na čerpací stanici vždy reagují na pohyby suroviny se zpožděním a přes filtr rafinérských kapacit, distribučních nákladů a daní. Právě to zjistil britský regulátor CMA při podobném vyšetřování v květnu tohoto roku, když nenašel důkazy o plošném předražování ze strany ropného průmyslu.
Trh na Trumpův příspěvek reagoval mírným poklesem akcií ropných společností. ExxonMobil v předmarketu klesl o 0,49 procenta na 139,04 dolaru, Chevron o 0,64 procenta na 174,89 dolaru. Vyšetřování zatím nepotvrdil ani Bílý dům, ani samotné ministerstvo spravedlnosti. Trump nejmenoval žádnou konkrétní společnost.
GRAF: Vývoj ceny akcií společnosti ExxonMobile (XOM.US, H1)
Zdroj: xStation5
Za Trumpovým krokem někteří analytici vidí politickou logiku. Listopadové kongresové volby se blíží a vysoké ceny pohonných hmot patří k nejviditelnějším důsledkům íránského konfliktu pro americké domácnosti. Ceny benzínu sice klesají šestý týden za sebou, ale zůstávají výrazně nad předválečnou normou. Vyšetřování DOJ by tak mohlo sloužit především jako politický signál veřejnosti, bez ohledu na to, k jakým závěrům regulátoři nakonec dospějí.
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