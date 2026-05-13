US OPEN: Omezí vyšší inflace růst?

Americký akciový trh dnes otevřel mírně níže. S&P 500 klesá o 0,2 %, zatímco NASDAQ Composite oslabuje o 0,1 %. Zisky může omezovat návrat obav z inflace, protože dnešní údaj o inflaci PPI výrazně překonal očekávání. Nvidia začíná den výrazným růstem o 1,6 %, protože její CEO Jensen Huang odletěl s Donaldem Trumpem na návštěvu za Si Ťin-pchingem.
Americký prezident je nyní v Pekingu a s generálním tajemníkem Komunistické strany Číny se setká ve 4:15. Jde zdaleka o nejočekávanější událost tohoto týdne. Pozornost se zaměří jak na titulky týkající se budoucnosti obchodních vztahů mezi oběma zeměmi, tak na případné novinky ohledně konfliktu mezi USA a Íránem. Ačkoli v krátkodobém horizontu nepředstavuje uzavření Hormuzského průlivu pro Si Ťin-pchinga zásadní problém díky vysoké úrovni strategických rezerv, v delším horizontu se může ukázat jako problematické, protože více než 55 % čínského dovozu ropy pochází z Blízkého východu.
Zástupci investiční banky Morgan Stanley mezitím vyjádřili optimismus ohledně širšího tržního výhledu a zvýšili své cenové prognózy pro index S&P 500 na konec roku 2026.
Makroekonomická data
Bureau of Labour Statistics zveřejnil data o inflaci výrobních cen, která překvapila trh výrazně vyšším výsledkem oproti konsenzu. Hlavní ukazatel vzrostl o 6 % r/r, což je nejprudší nárůst od prosince 2022 a výrazně nad očekáváním ve výši 4,9 %. Ještě významnější je možná výrazný růst jádrového ukazatele a takzvaného superjádrového indexu, který nezahrnuje nejen ceny energií a potravin, ale ani služby související s obchodem. Největší nárůsty jsou nepřekvapivě patrné v leteckém sektoru. Ceny letenek vzrostly o 3 % oproti březnu a o 15 % r/r.
V 16:30 byla zveřejněna také data o zásobách ropy a benzínu, která jsou v kontextu aktuální tržní situace důležitá. Pokles byl výraznější, než se očekávalo, a dosáhl -4,3 milionu barelů.
US100 (D1)
Zdroj: xStation, 13.05.2026
Uptrend si udržel zisky kolem hranice 29 200 bodů, nad úrovní 161,8 FIBO vypočítanou na základě korekce z období leden–březen. Momentum podle EMA zůstává silně býčí, ale síla kupců podle všeho slábne. Potenciál pro korekci podporuje především indikátor RSI (14), který už několik týdnů signalizuje překoupené úrovně.
Firemní zprávy
- Ford (F.US): Jeden z gigantů amerického automobilového průmyslu zveřejnil výsledky za 1. čtvrtletí 2026 a překvapil investory velmi výrazným růstem ziskovosti. Zisk na akcii vzrostl na 0,66 USD, zatímco očekávání byla pod 0,20 USD. Vedení společnosti zároveň zvýšilo výhled EBIT do konce roku na 8,5–10,5 miliardy USD. Akcie společnosti rostou o více než 5 %.
- Alibaba (BABA.US): Čínská e-commerce společnost, která se stále více angažuje také v oblasti AI, zveřejnila výsledky za 1. čtvrtletí 2026. Navzdory zklamání z růstu tržeb a ziskovosti, které jsou pod tlakem investic do AI, podporuje cenu akcií pozitivní sentiment a naděje spojené se setkáním Si–Trump. Akcie rostou o více než 6 %.
- Quantum Computing (QUBT.US): Jedna z předních společností v sektoru kvantových počítačů zveřejnila své výsledky. Navzdory pozitivnímu sentimentu před zveřejněním a silnému růstu tržeb, částečně díky akvizici Lumiar Semiconductors, investoři vyjadřují obavy ohledně schopnosti společnosti snižovat náklady a zlepšit negativní EPS. Akcie klesají o více než 6 %.
- Arteris (AIP.US): Přední poskytovatel řešení NoC (Network-on-Chip) vzrostl po zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2026 o více než 7 %. Tržby meziročně vzrostly téměř o 40 %, což společnosti umožnilo zvýšit výhled tržeb pro rok 2026 na rozmezí 91–95 milionů USD. Až dvě třetiny nových objednávek jsou nyní spojeny s čipy pro umělou inteligenci.
