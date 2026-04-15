Tržby ASML: silný vstup do roku a signál pokračujícího čipového boomu!

ASML vykázala za 1. čtvrtletí 2026 velmi silné výsledky. Firma se dostala na horní hranici svého vlastního výhledu a zisk na akcii překonal konsenzus analytiků. Zároveň společnost zvýšila svůj celoroční výhled, což je v současném makroekonomickém a geopolitickém prostředí velmi silný signál odolné poptávky.
Z reportu jasně vyplývá, že klíčovým motorem růstu zůstává infrastruktura pro umělou inteligenci, zatímco investiční cyklus v polovodičovém sektoru dál sílí. Management také uvedl, že rok 2026 by měl být dalším růstovým rokem napříč všemi segmenty, přičemž aktualizovaný výhled už výslovně zahrnuje i možné dopady exportních omezení.
V praxi to znamená, že i při nepříznivějším regulatorním scénáři firma stále očekává růst, což výrazně posiluje důvěryhodnost výhledu a ukazuje na velmi silné základní fundamenty poptávky.
Klíčové finanční výsledky
- Tržby: 8,8 mld. EUR
- Čistý zisk: 2,8 mld. EUR
- Zisk na akcii: 7,15 EUR
- Hrubá marže: 53,0 %
- Installed Base (služby a modernizace): přibližně 2,5 mld. EUR
- Prodej systémů: 67 nových systémů + 12 použitých systémů
- Zpětný odkup akcií: přibližně 1,1 mld. EUR v Q1
- Dividenda za 2025: 7,50 EUR na akcii (+17 % YoY)
Finanční výkonnost a kvalita tržeb
Nejdůležitějším aspektem reportu není jen samotný objem tržeb, ale také jejich kvalita. Úroveň tržeb ve výši 8,8 mld. EUR potvrzuje pokračující velmi silnou poptávku, bez viditelných známek ochlazení.
Čistý zisk a EPS ukazují velmi silnou schopnost převádět tržby do konečného zisku. U ASML je to obzvlášť důležité, protože její obchodní model stojí na kapitálově velmi hodnotných zařízeních, která vyžadují vysokou provozní efektivitu.
Hrubá marže ve výši 53 % patří mezi nejsilnější ukazatele kvality byznysu. Odráží jak dominantní technologickou pozici firmy, tak rostoucí příspěvek segmentů s vyšší marží.
Důležité je, že nejde o jednorázový efekt, ale spíše o strukturálnější posun v mixu tržeb.
Installed Base jako klíčový pilíř obchodního modelu
Segment Installed Base označuje instalovanou základnu strojů, které už fungují u zákazníků. V praxi zahrnuje servis, upgrady, náhradní díly, dodatečné opce i software, který zvyšuje výkon systémů.
Installed Base vygeneroval tržby kolem 2,5 mld. EUR, což ukazuje na významný a rostoucí podíl na celkových výsledcích. Zásadní je, že jde o segment s vyšší marží, opakovanějšími příjmy a nižší cykličností než samotný prodej zařízení.
V současném prostředí jeho význam dále roste. Zákazníci, omezení nižší dostupností nových strojů a dlouhými dodacími lhůtami, se soustředí na maximalizaci produktivity stávajícího vybavení. Upgrady a servis se tak stávají nejrychlejší cestou k rozšíření efektivní výrobní kapacity.
Ze strategického pohledu to znamená posun k stabilnějšímu a předvídatelnějšímu profilu zisků a cash flow, což je v historicky velmi cyklickém odvětví mimořádně důležité.
Poptávka, AI a měnící se cyklus
Hlavní závěr reportu je jednoduchý: poptávka po čipech aktuálně převyšuje nabídku.
Zákazníci, zejména v segmentu pamětí, už naznačují, že kapacita na rok 2026 je z velké části vyprodaná a že omezení na straně nabídky mohou přetrvat i po tomto období. Hlavním motorem je rychlá expanze umělé inteligence, která podporuje masivní investice do nových výrobních kapacit.
Výrobci polovodičů zároveň staví nové továrny a posouvají se k sofistikovanějším výrobním procesům, což zvyšuje počet kroků potřebných k výrobě jednoho čipu.
V praxi se to promítá do vyšší poptávky po litografických systémech, které jsou hlavním produktem ASML.
Pro společnost je to velmi příznivé, protože vyšší složitost výrobních procesů se přímo promítá do silnější poptávky po jejích technologiích.
Výhled pro Q2
Výhled na druhé čtvrtletí počítá s tržbami v rozmezí 8,4 až 9,0 mld. EUR, přičemž tržby segmentu Installed Base by měly zůstat kolem 2,5 mld. EUR.
Hrubá marže by se měla pohybovat mezi 51 % a 52 %, což znamená mírný pokles oproti mimořádně silnému Q1, ale stále jde o historicky zvýšené úrovně.
Provozní náklady zahrnují přibližně 1,2 mld. EUR na R&D a kolem 0,3 mld. EUR na SG&A, což odráží pokračující silné investice do EUV a dalších pokročilých technologií.
Zvýšený celoroční výhled a jeho dopady
Společnost zvýšila výhled tržeb pro rok 2026 na 36 až 40 mld. EUR, oproti předchozímu rozpětí 34 až 39 mld. EUR. Ještě důležitější je, že výhled hrubé marže zůstal beze změny na 51 % až 53 %, což naznačuje trvalejší zlepšení struktury ziskovosti.
Management zdůraznil, že toto rozpětí už zahrnuje i možné scénáře spojené s exportními kontrolami, zejména ve vztahu k Číně. V praxi to znamená, že poptávka z ostatních regionů, včetně USA, Evropy a zbytku Asie, je dostatečně silná na vykompenzování případných omezení.
Kapacitní omezení a limity na straně nabídky
Jedním z nejdůležitějších závěrů je, že hlavním limitem růstu není poptávka, ale výrobní kapacita.
Společnost plánuje v roce 2026 dodat minimálně 60 systémů EUV, přičemž za příznivých podmínek by tento počet mohl v roce 2027 vzrůst přibližně na 80 systémů. Výroba těchto systémů je velmi složitá a časově náročná, což znamená, že nabídka roste jen postupně.
Výsledkem je, že ASML funguje v prostředí strukturálního nedostatku nabídky, což představuje zásadní změnu oproti předchozím polovodičovým cyklům.
Rizika
Nejdůležitějším rizikem zůstává geopolitika a možné exportní restrikce, zejména vůči Číně. Klíčovým faktorem je také koncentrace zákazníků, protože firma silně závisí na investičních rozhodnutích malého počtu předních výrobců polovodičů. Dlouhý výrobní cyklus jejích systémů navíc omezuje flexibilitu při reakci na změny poptávky.
Příležitosti a růstové faktory
Hlavním motorem růstu zůstává umělá inteligence, která podporuje investice do datových center a pokročilých polovodičových čipů. ASML stojí v centru globálního polovodičového ekosystému jako klíčový dodavatel technologií.
Dodatečnou podporu dlouhodobé poptávce přinášejí také rostoucí investice do regionálních dodavatelských řetězců a vládní podpora polovodičové soběstačnosti.
Výhled
V nadcházejících čtvrtletích bude klíčové udržet silnou poptávku a dál navyšovat výrobní kapacitu. Pokud současný trend tažený AI přetrvá, může ASML vstupovat do víceletého strukturálního růstového cyklu.
Hlavní nejistotou však zůstává geopolitický vývoj a tempo technologické adopce.
Klíčové závěry
První čtvrtletí 2026 bylo pro ASML velmi silné, a to jak z hlediska dynamiky růstu, tak kvality zisků. Firma nejen překonala očekávání, ale také zvýšila výhled, což je pro trh silný signál.
Report potvrzuje, že byznys prochází strukturálním posunem směrem k vyšší stabilitě, silnější ziskovosti a větší předvídatelnosti.
Boom AI nadále poskytuje dlouhodobý základ pro růst a ASML zůstává jedním z hlavních příjemců tohoto globálního trendu.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Evropa si údajně připravuje plán B pro případ odchodu USA z NATO 🌍
🎥 Výsledková sezóna s XTB: ASML hlásí výborná čísla, na růst akcií to ale nestačí
Velká banka vstupuje hlouběji do světa krypta🏦
Denní shrnutí: Americké akciové indexy po datech PPI rostou
