Tržby SAP: Cloud vykazuje silnou poptávku, marže zůstávají pod tlakem

SAP patří mezi lídry v sektoru SaaS, ale navzdory růstu tržeb a ziskovosti se v posledních několika čtvrtletích řadí také mezi společnosti s nejvýraznějšími poklesy ceny akcií.
Graf SAP (D1)
Zdroj: xStation5
SAP není jedinou společností, které se tento trend týká. Jde o jev patrný napříč celým odvětvím SaaS, kde trh stále není ochoten uvěřit, že sektor pod tlakem AI nezmizí ze dne na den. Nepomáhají ani dobré výsledky. Jak to vypadalo tentokrát?
Stejně jako například u společnosti ServiceNow jsou tržby a EPS důležité, ale představují spíše sekundární ukazatele.
- Tržby: 9,88 miliardy EUR (očekávání přibližně 9,85 miliardy EUR)
- EPS: 1,59 EUR (očekávání přibližně 1,75 EUR)
- Provozní zisk: 2,74 miliardy EUR (očekávání 2,9 miliardy EUR)
U společnosti s tak negativním tržním sentimentem by nesplnění očekávání obvykle vedlo k prudkému výprodeji. Co tedy přesvědčilo trh, aby akcie poslal výše?
Klíčovým segmentem v současném tržním prostředí je cloudová divize, která se má stát hlavním zdrojem ziskovosti společnosti. Právě zde investoři dostali to, co očekávali nejvíce. Společnost nejen udržela tempo růstu objednávek, ale dokonce jej výrazně zrychlila na 26 % oproti očekávaným 24 %. Jde o jasný signál, že nejperspektivnější segment společnosti si vede velmi dobře.
Výhled
Výsledky a ukazatele ocenění stále více naznačují, že trh výrazně přecenil tlak, který měla AI na společnost vyvíjet. Zároveň však mohl podcenit náklady spojené s transformací a přizpůsobením se novému prostředí. Do jaké pozice to společnost staví?
- Společnost přešla z vysokého čistého zadlužení do čisté hotovostní pozice, která v současnosti dosahuje přibližně 2,2 miliardy EUR. Tím se výrazně zvýšila její finanční flexibilita. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu klesl na pouhých 0,2.
- Volný peněžní tok zůstává vysoký a v posledním čtvrtletí dosáhl přibližně 3,2 miliardy EUR.
- Z fundamentálního pohledu má SAP nyní jednu z nejsilnějších rozvah v evropském technologickém sektoru. Společnost tak získává značnou volnost při financování růstu, akvizic a návratnosti kapitálu pro akcionáře, přičemž si může zachovat vysoký objem investic.
- Náklady sice snižují marže, ale společnost se zdá být na současné výzvy velmi dobře připravena. Řada ukazatelů naznačuje, že její pozice je lepší, než jak ji aktuálně oceňuje trh.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.