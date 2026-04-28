Tržní shrnutí: Evropské banky pod tlakem, ropa nad 100 USD

Přehled trhu
Evropské banky ztrácejí část své dřívější atraktivity pro investory, přestože se stále obchodují za relativně atraktivní valuace ve srovnání se širším trhem. Zároveň sílí obavy ze zpomalování ekonomického růstu v Evropě, slabší úvěrové expanze a tlaku na marže v prostředí potenciálně nižších úrokových sazeb. Po několika letech silných růstů vstoupil sektor do zřetelné fáze kapitálové rotace, kdy investoři stále častěji přesouvají alokace do jiných oblastí, jako jsou technologie a akcie navázané na komodity. Tento týden se pozornost soustředí zejména na čtvrteční rozhodnutí Evropské centrální banky, protože její výhled ohledně budoucí trajektorie úrokových sazeb by mohl výrazně ovlivnit očekávání ohledně ziskovosti bank. Výhled sektoru zároveň zůstává silně závislý na makroekonomických podmínkách v Evropě, protože případné další zvýšení sazeb by mohlo podpořit tržby, zatímco slabší růst a rostoucí úvěrové riziko by mohly tento přínos rychle vymazat.
Evropská seance
Úterní obchodní seance v Evropě se nese v opatrně pozitivním duchu, přičemž hlavní indexy umazávají dřívější ztráty a připisují mírné zisky díky zlepšujícímu se sentimentu, a to navzdory přetrvávající geopolitické nejistotě kolem jednání mezi USA a Íránem a rostoucím cenám ropy. Britský FTSE 100 roste zhruba o 0,5 %, francouzský CAC 40 přidává 0,2 %, německý DAX roste o 0,2 %, zatímco španělský IBEX outperformuje se ziskem kolem 1 %. Trhy však zůstávají citlivé na jakýkoli nedostatek pokroku v mírových rozhovorech a na riziko dalšího růstu cen energií.
USA–Írán
Ropa Brent se drží nad hranicí 100 USD za barel, podporovaná eskalujícím napětím v konfliktu mezi USA a Íránem. Teherán navrhl dohodu zahrnující znovuotevření klíčové námořní trasy výměnou za zrušení americké blokády íránských přístavů a plavidel, avšak bez jakýchkoli ústupků v otázce jaderného programu, což zůstává pro administrativu Donalda Trumpa nepřijatelné.
Americký prezident zároveň stáhl plán vyslat delegaci do Pákistánu na další kolo rozhovorů, čímž dále oslabil vyhlídky na diplomatický průlom a posílil tvrdý postoj Washingtonu. V důsledku toho, při zablokovaných jednáních a přetrvávajícím riziku další regionální nestability, zůstává ropný trh velmi citlivý, což udržuje ceny Brentu na zvýšených úrovních.
Společnosti
BP (BP.UK) v prvním čtvrtletí výrazně překonala tržní očekávání a vykázala silný růst zisku, tažený vyššími cenami ropy a zvýšenou volatilitou spojenou s konfliktem mezi USA a Íránem. Upravený čistý zisk vzrostl na 3,2 miliardy USD oproti 1,38 miliardy USD před rokem a překonal odhady analytiků, zatímco upravený EBIT se meziročně zvýšil zhruba o 40 % na 6,27 miliardy USD.
Klíčové finanční ukazatele:
- Upravený čistý zisk: 3,2 miliardy USD oproti 1,38 miliardy USD před rokem, nad očekáváním
- Upravený EBIT: 6,27 miliardy USD, meziročně +~40 %, nad konsensem
- Segment zákazníci a produkty: 3,2 miliardy USD oproti 677 milionům USD před rokem, hlavní tahoun růstu
- Segment upstream: 1,98 miliardy USD, meziročně -32 %
- Zisk na akcii: 20,67 centu oproti 8,75 centu před rokem, nad očekáváním
- Dividenda: 8,32 centu na akcii, beze změny mezikvartálně
Hlavním tahounem výkonnosti byl segment tradingu a rafinace, který těžil z extrémní cenové volatility a narušení dodávek na energetických trzích. Společnost však nadále čelí tlaku kvůli slabším cash flow a rostoucí úrovni dluhu, což silný obrázek výsledků částečně vyvažuje.
Nová generální ředitelka Meg O’Neill zdůraznila, že výsledky posilují její pozici při prosazování restrukturalizačních kroků včetně snižování nákladů a prodeje aktiv. BP také zopakovala svůj závazek k finanční disciplíně a snižování zadlužení, zároveň ale varovala, že budoucí výsledky zůstávají výrazně závislé na geopolitickém vývoji a dynamice cen ropy.
Bayer (BAYN.US) se dostal pod tlak po smíšeném slyšení u Nejvyššího soudu USA ohledně svého pokusu o omezení desítek tisíc žalob souvisejících s herbicidem Roundup. Spor se soustředí na otázku, zda federální zákony o označování pesticidů mají přednost před žalobami na úrovni jednotlivých států, které tvrdí, že firma dostatečně nevarovala před rizikem rakoviny.
Během slyšení se někteří soudci zdáli být nakloněni argumentům Bayeru ve prospěch jednotných federálních standardů, zatímco jiní zdůrazňovali, že jednotlivé státy mohou mít i nadále právo vyhodnocovat rizika a vydávat varování. Absence jasného směru ze strany soudu doléhala na sentiment a vyvolala pokles akcií.
Tento případ je pro Bayer klíčový, protože firma už vyčlenila více než 11 miliard USD na vyrovnání a nadále čelí desítkám tisíc žalob. Příznivé rozhodnutí by mohlo výrazně snížit právní rizika a pomoci vyřešit dlouhodobý problém, který doléhá na valuaci společnosti.
Drahé kovy
Zlato a stříbro zůstávají pod tlakem směrem dolů. Geopolitické napětí spojené se situací mezi USA a Íránem jim neposkytuje oporu, přičemž zlato ztrácí zhruba 1,5 % a klesá pod 4 650 USD za unci. Stříbro je pod ještě silnějším tlakem, když odepisuje téměř 3 % a padá pod 73 USD za unci.
Kryptoměny
Tlak směrem dolů je patrný také na trhu kryptoměn, kde hlavní aktiva ztrácejí. Bitcoin i Ethereum odepisují zhruba 1,6 %, což odráží širší zhoršení globálního tržního sentimentu.
