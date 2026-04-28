Tullow těží z drahé africké ropy 🛢️ Akcie prudce rostou 🚀

- Akcie Tullow Oil vzrostly o více než 9 % díky rekordní ceně západoafrické ropy.
- Dubnová dodávka byla prodána za 130 USD za barel, což je historické maximum pro náklad firmy.
- Společnost těží z napětí na Blízkém východě, které zvyšuje poptávku po alternativních dodávkách ropy.
- Pozitivní výhled podporuje vyšší produkce, silnější cash flow a snaha o snižování dluhu.
- Akcie Tullow Oil vzrostly o více než 9 % díky rekordní ceně západoafrické ropy.
- Dubnová dodávka byla prodána za 130 USD za barel, což je historické maximum pro náklad firmy.
- Společnost těží z napětí na Blízkém východě, které zvyšuje poptávku po alternativních dodávkách ropy.
- Pozitivní výhled podporuje vyšší produkce, silnější cash flow a snaha o snižování dluhu.
Akcie společnosti Tullow Oil výrazně posílily poté, co firma oznámila, že její západoafrická ropa se prodává za rekordní ceny. Trh reagoval růstem o více než 9 %, než akcie část zisků odevzdaly a obchodovaly se kolem 12,2 pence, tedy přibližně o 5 % výše.
Hlavním důvodem růstu je napětí na Blízkém východě, které narušuje obchodní toky ropy a zvyšuje zájem odběratelů o alternativní dodávky mimo oblast Perského zálivu. Právě západoafrická ropa se tak dostává do výhodné pozice, protože se aktuálně prodává s prémií vůči evropskému benchmarku Brent.
Tullow uvedl, že dubnová dodávka ropy byla prodána za 130 USD za barel, což podle společnosti představuje nejvyšší cenu v historii jejích nákladů. První čtyři dodávky roku 2026 firma prodala v průměru za zhruba 90 USD za barel před započtením zajištění.
Podle analytika Jamese Hosieho ze Shore Capital je růst akcií připomínkou toho, jak silně může být Tullow navázán na vývoj cen ropy. Vyšší realizační ceny zlepšují schopnost firmy generovat hotovost a mohou jí pomoci dosáhnout situace, kdy v letošním roce vytvoří více peněz, než utratí.
Pozitivní náladu podporuje také skutečnost, že Tullow od začátku roku 2026 posílil již přibližně o 100 %. Investoři tak oceňují nejen vyšší ceny ropy, ale i snahu společnosti snižovat dluh a stabilizovat produkci na starších ropných polích v Ghaně.
Firma zároveň očekává, že letošní těžba se bude nacházet na horní hranici původního výhledu, tedy v pásmu 34 000 až 42 000 barelů ropného ekvivalentu denně. To naznačuje, že provozní vývoj by mohl být lepší, než trh dříve předpokládal.
Z investičního pohledu se Tullow aktuálně nachází v příznivém prostředí. Vyšší ceny ropy, prémie u západoafrických dodávek a zlepšující se cash flow podporují býčí sentiment. Rizikem však zůstává závislost na geopolitickém napětí a cenách komodit. Pokud by se situace na Blízkém východě uklidnila a ropa zlevnila, část současného optimismu by mohla rychle vyprchat.
Graf TLW.UK (D1)
Akcie společnosti Tullow Oil se obchodují kolem úrovně 0,1252 GBP a po předchozí konsolidaci se pokoušejí o návrat k růstovému momentu. Cena se drží nad krátkodobým klouzavým průměrem EMA 50, který se nachází na hodnotě 0,1148 GBP, a zároveň výrazně nad SMA 100 na úrovni 0,0941 GBP. Z grafu je patrné, že akcie po prudkém růstu z února a začátku března přešly do bočního pásma, kde se cena pohybovala převážně mezi podporou u 0,1100 GBP a rezistencí kolem 0,1285 GBP. Aktuální svíčka ukazuje snahu o odraz od oblasti EMA 50, což může být důležitý signál, že trh respektuje tuto dynamickou podporu. Pokud by cena dokázala prorazit nad hladinu 0,1285 GBP, otevřel by se prostor k návratu směrem k předchozím maximům okolo 0,1380 GBP až 0,1474 GBP.
Zdroj: xStation5
