Uber přidává rezervace hotelů přes Expedia a dál posiluje svou pozici v cestování

Uber představil novou funkci rezervace hotelů přímo v aplikaci ve spolupráci se společností Expedia a dál tak rozšiřuje svůj posun směrem k širší cestovní a lifestyle platformě. Funkce umožní uživatelům v USA rezervovat přímo v aplikaci Uber více než 700 000 hotelů po celém světě, zatímco nabídka rekreačních pronájmů od Vrbo má přibýt později letos. Akcie Uberu byly 29. dubna téměř beze změny, zatímco akcie Expedia rostly přibližně o 2,35 %, což naznačuje, že investoři zatím vnímají oznámení jako významnější hlavně pro Expedii.
Detaily dohody
Uber uvedl, že členové Uber One získají slevu nejméně 20 % na průběžně obměňovaný seznam více než 10 000 hotelů a zároveň dostanou 10 % zpět v Uber Credits z hotelových rezervací. Uživatelé budou moci rezervovat přes novou záložku hotels v aplikaci, filtrovat nabídku podle ceny, hodnocení a vybavení a platbu dokončit přes stávající Uber wallet.
Partnerství se má rozšířit i za hranice hotelových rezervací. Uber uvedl, že nabídka pronájmů Vrbo bude přidána později letos, zatímco po úvodním pilotu se od června začnou do aplikace Expedia integrovat také jízdy Uberu. Krok byl oznámen na akci GO-GET spolu s dalšími cestovními novinkami, včetně Travel Mode a mezinárodních výhod Uber One.
Co budou trhy sledovat dál
Dohoda dává Uberu větší roli při plánování cest v době, kdy se firma snaží získat větší podíl na celkových výdajích spotřebitelů napříč dopravou, jídlem a cestováním. Reuters uvedl, že společnost chce tímto krokem zvýšit zapojení uživatelů a otevřít nové zdroje příjmů při budování modelu „super app“.
Trhy nyní budou sledovat, zda si hotelové rezervace získají trakci i po počátečním spuštění v USA, jak rychle přibude nabídka Vrbo a zda partnerství s Expedií pomůže Uberu zvýšit frekvenci používání aplikace i hodnotu předplatného. Investoři budou zároveň sledovat, zda se cestovní produkty časem promění ve významnější zdroj tržeb.
