Unilever překvapil růstem 📈

- Tržby Unileveru v prvním čtvrtletí vzrostly o 3,8 %, mírně nad očekáváním analytiků.
- Růst táhly hlavně rozvíjející se trhy, především Indie, Indonésie a Brazílie.
- Severní Amerika zaostala s růstem tržeb pouze o 2,1 %, což může být pro investory varovným signálem.
- Firma drží výhled beze změny, ale čelí tlaku vyšších nákladů, slabší spotřebitelské důvěry a nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.
Společnost Unilever vykázala za první čtvrtletí lepší růst tržeb, než očekávali analytici. Výsledky podpořila především silná poptávka po čisticích prostředcích, pracích detergentech a mýdlech značky Dove na rozvíjejících se trzích, zejména v Indii, Indonésii a Brazílii. Díky tomu se firmě podařilo vyvážit slabší vývoj ve Spojených státech, kde spotřebitelé zůstávají opatrnější a poptávka po některých prémiových i wellness produktech zpomalila.
Základní tržby Unileveru v prvním čtvrtletí vzrostly o 3,8 %, čímž mírně překonaly očekávání trhu nastavené na 3,7 %. Pozitivní zprávou byl také lepší než očekávaný růst objemů, což je pro investory důležitý signál. V posledních letech totiž velké spotřebitelské firmy často zvyšovaly tržby hlavně díky zdražování, zatímco objemy prodaného zboží byly pod tlakem. Pokud se Unileveru daří prodávat více kusů, naznačuje to stabilnější a zdravější růst.
Firma zároveň ponechala svůj výhled beze změny. Už v únoru uvedla, že očekává růst základních tržeb u spodní hranice svého víceletého cílového pásma 4 až 6 %. Tento opatrný výhled odráží složité prostředí, ve kterém se spotřebitelské společnosti nacházejí. Inflace spojená s válkou v Íránu zhoršuje spotřebitelskou náladu a zároveň zvyšuje náklady firem, například na dopravu, energie nebo plastové obaly.
Generální ředitel Fernando Fernandez, který vede Unilever něco přes rok, pokračuje ve snaze zjednodušit strukturu společnosti a více ji zaměřit na segment krásy, péče o tělo a wellbeing. Součástí této strategie je i dohoda z března, podle které má Unilever spojit svůj potravinářský byznys se společností McCormick v transakci v hodnotě 44,8 miliardy USD. Cílem je vytvořit koncentrovanější firmu s vyšším důrazem na oblasti, kde Unilever vidí dlouhodobě atraktivnější růst.
Fernandez si zároveň stanovil ambiciózní cíl navyšovat prodané objemy každý rok o 2 %. Klíčovou roli v této strategii mají hrát právě rozvíjející se trhy, kde má Unilever silné značky a širokou distribuční síť. V Brazílii se společnosti daří obnovovat růst poté, co spotřebitelé v minulosti přecházeli k levnějším alternativám. Pomohlo mimo jiné snížení cen, po kterém se zlepšil prodej pracích prostředků a deodorantů.
Méně příznivý obraz však přichází z rozvinutých trhů, zejména ze Severní Ameriky. Tam tržby vzrostly pouze o 2,1 %, což představuje slabší tempo než v předchozím roce. Poptávku po prémiových značkách péče o vlasy a pleť, jako jsou K18 a Tatcha, částečně vykompenzoval slabší prodej wellbeing produktů. Právě tento vývoj může být pro investory varováním, protože rozvinuté trhy byly v minulosti pro Unilever důležitým zdrojem růstu a vyšších marží.
Analytici proto upozorňují, že zpomalení v rozvinutých ekonomikách může představovat riziko pro další vývoj. Pokud budou spotřebitelé v USA a dalších bohatších zemích dál omezovat výdaje na dražší produkty, může to oslabit výkonnost segmentů, na které se chce Unilever do budoucna více zaměřit. Firma tak sice těží ze síly v rozvíjejících se zemích, ale zároveň musí řešit, jak udržet dynamiku v prémiových kategoriích na vyspělých trzích.
Dalším problémem zůstávají rostoucí náklady. Konflikt na Blízkém východě může dále zdražit přepravu, vstupy do výroby i obaly, což vytváří tlak na marže. Unilever na tuto nejistotu reagoval už na konci března zavedením dočasného zmrazení náboru, které má trvat několik měsíců. Tento krok ukazuje, že vedení firmy se snaží udržet náklady pod kontrolou, i když poptávka v některých regionech zůstává silná.
Celkově výsledky Unileveru ukazují odolnost jeho portfolia, zejména v kategoriích každodenní spotřeby, jako jsou mýdla, detergenty a deodoranty. Silná poptávka na rozvíjejících se trzích pomáhá firmě překonávat slabší vývoj v USA a potvrzuje, že značky jako Dove nebo prací prostředky Unileveru mají stále významnou pozici u spotřebitelů. Pro další kvartály však bude rozhodující, zda se firmě podaří udržet růst objemů a zároveň ochránit marže před tlakem vyšších nákladů.
Graf ULVR.UK (D1)
Akcie společnosti Unilever se nacházejí v technicky slabém nastavení. Po výrazném růstu z přelomu ledna a února cena vytvořila vrchol nad úrovní 53 GBP, odkud následoval prudký pokles až k oblasti kolem 40,70 GBP. Aktuálně se akcie obchodují na ceně 42,42 GBP, tedy výrazně pod oběma klouzavými průměry. EMA 50 se nachází na úrovni 45,19 GBP a SMA 100 na hodnotě 47,79 GBP, což potvrzuje, že krátkodobý i střednědobý trend zůstává pod tlakem prodejců.
Negativní technický obraz podporuje také RSI, které se pohybuje kolem hodnoty 37,3. To znamená, že akcie jsou blízko přeprodaného pásma, ale zatím se v něm nenacházejí. Trh tak sice může být krátkodobě vyčerpaný po předchozím prudkém výprodeji, ale zatím neukazuje jasný signál obratu. Slabší momentum je patrné i z vývoje MACD, které se stále drží pod nulovou linií. Přesto lze vidět mírné zlepšení, protože MACD linie se začíná přibližovat k signální linii a histogram zůstává jen mírně negativní.
Z technického hlediska je nyní klíčovou podporou oblast kolem 40,70 GBP, kde se cena v minulých týdnech zastavila po silném propadu. Pokud by tato hladina nevydržela, mohl by se otevřít prostor pro další pokles. Naopak pro zlepšení výhledu by bylo důležité, aby se akcie dostaly nejprve nad oblast 45 GBP, kde se nachází EMA 50, a následně začaly testovat SMA 100 kolem 47,80 GBP. Teprve návrat nad tyto úrovně by naznačil, že se prodejní tlak začíná výrazněji zmírňovat.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.