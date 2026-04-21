UnitedHealth šokoval Wall Street. Zisk rozdrtil odhady 🔥

- UnitedHealth překonal všechny odhady ziskem 7,23 USD na akcii.
- Firma zvýšila letošní výhled na nejméně 18,25 USD na akcii.
- Pozitivně překvapil ukazatel medical-loss ratio i výsledky divize Optum.
- Rostoucí přínos má také AI, do které firma letos investuje 1,5 miliardy USD.
Společnost UnitedHealth Group zveřejnila za první čtvrtletí výsledky, které výrazně překonaly odhady analytiků, a zároveň zvýšila svůj celoroční výhled. Firma tak vyslala důležitý signál, že se jí daří obnovovat důvěru investorů po loňském propadu, který Wall Street nepříjemně zaskočil.
Upravený zisk dosáhl 7,23 USD na akcii, tedy více, než čekal i nejoptimističtější odhad na trhu. UnitedHealth zároveň navýšil letošní výhled zisku o 0,50 USD na akcii a nově počítá alespoň s úrovní 18,25 USD na akcii. Pozitivně reagovaly i akcie, které v předobchodní fázi posílily zhruba o 5 %.
Důležitým pozitivem byl také vývoj medical-loss ratio, tedy ukazatele, který sleduje, jak velkou část pojistného firma vyplácí za zdravotní péči. Ten dosáhl 83,9 %, což bylo příznivější číslo, než trh očekával. Podle vedení pomohla aktivnější kontrola nákladů, mírnější chřipková sezóna i pozitivní vliv rezerv z předchozích období.
Nad očekáváními dopadly i hlavní byznysové divize. Lepší než čekané výsledky vykázala jak pojišťovací část UnitedHealthcare, tak servisní segment Optum. Právě Optum Health přitom loni čelil silnému tlaku kvůli vyšším zdravotním nákladům a slabším úhradám. Nyní ale tato část firmy vytvořila upravený provozní zisk 1,3 miliardy USD při marži 5,4 %, což je výrazně nad odhady analytiků.
Pozitivní roli začínají hrát i investice do umělé inteligence. Finanční ředitel Wayne DeVeydt uvedl, že firma letos plánuje investovat do AI asi 1,5 miliardy USD a zatím vidí návratnost nejméně v poměru 2 ku 1, přičemž pozitivní přínos se objevuje do 12 měsíců. To naznačuje, že AI začíná být pro UnitedHealth nejen technologickým tématem, ale i konkrétním zdrojem efektivity.
Společnost navíc oznámila, že do konce druhého čtvrtletí plánuje odkoupit vlastní akcie minimálně za 2 miliardy USD. Vedle toho pokračuje v úpravách svého portfolia, když se dohodla na koupi technologické firmy Alegeus Technologies, prodala svůj byznys Optum UK a přislíbila 400 milionů USD své nadaci.
Výsledky jsou důležité i proto, že UnitedHealth se stále snaží vzpamatovat z loňského zásahu, kdy změny v americkém systému Medicare vedly k citelnému poklesu očekávaných příjmů. Firma už dříve avizovala, že na tento tlak reaguje přeceňováním kontraktů, omezením části klientské základny a prodejem některých klinik. Aktuální čísla naznačují, že tento proces začíná nést první viditelné výsledky.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
CEO Applu Tim Cook končí. Kdo bude novým CEO? 📱
Coinbase spouští v Británii kryptem zajištěné půjčky a rozšiřuje produkt Borrow mimo USA
USA Rare Earth přebírá klíčové brazilské doly na kovy vzácných zemin ⛏️
TopBuild roste poté, co QXO dohodlo akvizici za 17 miliard USD
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.