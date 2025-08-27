US OPEN: Co bude dál po Nvidii? Trhy čekají na čtvrtletní výsledky technologického giganta

Středeční obchodování na amerických indexech začalo poklesem. Futures kontrakty na US100 (Nasdaq-100) a US500 (S&P 500) mírně klesají, protože investoři zůstávají opatrní – čekají nejen na výsledky Nvidie, ale také na další důležitá ekonomická data. Kromě Nvidie se pozornost soustředí i na nadcházející zprávu EIA, která poskytne přehled o týdenních změnách zásob ropy v USA.
Hlavní pozornost trhu se dnes soustředí na dlouho očekávané výsledky Nvidie, které by mohly určit směr pro celý sektor technologií a umělé inteligence. Den, na který se čekalo, konečně nastal – technologický gigant zveřejní své čtvrtletní výsledky po uzavření středeční obchodní seance na Wall Street.
Budoucnost probíhajícího technologického růstu může záviset právě na těchto údajích. Pokud výsledky Nvidie zklamou očekávání, trh by mohl reagovat prudkým výprodejem, zejména u akcií spojených s AI, které dosud táhly růst hlavních amerických indexů. Důležité je, že ani splnění očekávání nemusí stačit – investoři chtějí, aby společnost překonala konsenzus a potvrdila, že silný růst technologického sektoru má stále další potenciál.
US100 (Graf)
Futures na Nasdaq-100 (US100) po otevření trhu vykazují mírnou ztrátu. Hodinový graf ukazuje fázi konsolidace, kdy se cena pohybuje kolem klouzavých průměrů EMA s periodou 50 a 100, které fungují jako klíčové rezistence. Přestože dochází k pokusům o odraz, prodejci mají stále navrch, což odráží opatrnost investorů.
Trh zjevně vyčkává na výsledky Nvidie, které mohou sloužit jako zásadní katalyzátor pro technologický sektor. Pozitivní výsledky by mohly prolomit současné rezistence a podpořit další růst, zatímco zklamání by pravděpodobně prohloubilo probíhající korekci.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- MongoDB (MDB.US): Akcie posílily o více než 30 % po velmi silných čtvrtletních výsledcích a zvýšení celoročního výhledu. Tržby za 2. čtvrtletí roku 2026 dosáhly 591 milionů USD, především díky 29% meziročnímu růstu segmentu Atlas. Společnost zvýšila celoroční výhled, podpořená rostoucím nasazováním AI technologií, korporátními kontrakty a zlepšenou provozní marží.
- nCino (NCNO.US): Rovněž překvapil investory, když překonal očekávání u tržeb i zisku na akcii za druhé čtvrtletí. Společnost navýšila odhad tržeb z předplatného pro fiskální rok 2026 na 517,5 milionu USD. Akcie vzrostly přibližně o 8 %. Tržby za Q2 dosáhly 148,8 milionu USD (+12 % meziročně), zatímco tržby z předplatného vzrostly o 15 % na 130,8 milionu USD. Silná čísla vedla k růstu až o 12 % v pre-marketu.
- Kohl’s (KSS.US): Zveřejnil lepší než očekávané výsledky za Q2 a zvýšil celoroční výhled tržeb pro rok 2025. Navzdory předchozím finančním problémům se firma zaměřuje na posílení privátních značek a omnikanálové strategie, což zvyšuje důvěru investorů. Akcie přidaly přes 20 %.
- PVH Corp (PVH.US): Vlastník značek Calvin Klein a Tommy Hilfiger překvapil pozitivně, když ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby o 4 % na 2,167 miliardy USD. Společnost potvrdila celoroční ziskové cíle a silná výkonnost prémiových značek, spolu s optimistickým výhledem na rok 2025 i přes makroekonomické výzvy (např. cla a tlak na marže), vedla k pozitivní reakci trhu.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.