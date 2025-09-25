US Open: Prodejní tlak na Wall Street 📉 Oracle klesá o 4 % po zprávě Rotschild & Co Redburn

Americké indexy klesají, zatímco dolar posiluje — podpořen silným růstem HDP, robustními objednávkami zboží dlouhodobé spotřeby a poklesem žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Investoři zpochybňují, zda Fed skutečně letos bude pokračovat v měnovém uvolňování původně očekávaným „rychlým tempem.“
-
US500 klesá o více než 0,9 %, US2000 ztrácí téměř 2 %
-
Akcie Lithium Americas rostou díky spekulacím o možném podílu vlády USA
-
Akcie Oracle negativně reagují na zprávu Rothschild & Co Redburn
-
Americký dolar posiluje a výnosy státních dluhopisů rostou poté, co HDP za 2. čtvrtletí meziročně vzrostl o 3,8 % (proti očekávaným 3,3 %)
-
Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl na 217 tisíc, oproti očekávaným 233 tisíc a předchozím 233 tisíc
-
Spotřeba domácností vzrostla ve 2. čtvrtletí o 2,5 %, výrazně nad odhadem 1,6 % a předchozí hodnotou 0,5 %
Technický pohled na US500 (denní graf – D1)
US500 se dnes obchoduje o téměř 1 % níže. Klíčová podpora se nachází kolem úrovně 6 500 bodů, kde leží 50denní klouzavý průměr (EMA – oranžová čára). Index tuto úroveň v posledních měsících otestoval třikrát.
Na opačné straně rezistence leží kolem 6 800 bodů, kde se nachází nedávná cenová reakce.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
-
Immuneering Corp. (IMRX) klesá o ~15 % po oznámení 86% míry celkového přežití po devíti měsících u pacientů s rakovinou slinivky léčených kombinací atebimetinibu a mGnP. Přestože jde o pozitivní zprávu, vyvolala realizaci zisků.
-
Jabil (JBL) ztrácí téměř 9 %, i když výsledky za 4. čtvrtletí překonaly odhady analytiků.
-
Lithium Americas (LAC) posiluje o téměř 12 % po zprávách, že administrativa Donalda Trumpa zvažuje podíl ve společnosti.
-
Oracle (ORCL) oslabuje o téměř 5 % v rámci širšího oslabení technologického sektoru. Rothschild & Co Redburn zahájili pokrytí akcie doporučením „prodat“ s tím, že trh výrazně přeceňuje hodnotu cloudových příjmů společnosti. Akcie se i nadále drží nad 50denní EMA, ale testují nedávná lokální minima pod 300 USD.
Zdroj: xStation5
