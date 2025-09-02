US Open: Wall Street oslabuje před zveřejněním amerického ISM reportu z průmyslu 📉 Constellation Brands ztrácí 7 %

Nálada na americkém akciovém trhu v úterý slábne, a to těsně před zveřejněním srpnového ISM reportu z průmyslu. Investoři zůstávají znepokojeni historicky vysokými valuacemi akcií v kombinaci s rostoucími výnosy dluhopisů a nejistotou ohledně pátečních dat z trhu práce (NFP).
Nejhorší možnou makro kombinací pro Wall Street by byl pravděpodobně prudký růst cenových subindexů při současném oslabení trhu práce a ekonomické aktivity.
- US100 klesá o -1,7 % během prvních 15 minut po otevření trhu v USA, pod tlakem jsou zejména technologické tituly v čele s Nvidií (-2,7 %).
- Výnosy 10letých státních dluhopisů USA rostou o více než 4 bazické body na 4,27 %+.
- Trhy stále oceňují zářijové snížení sazeb Fedu jako téměř jisté (~90% pravděpodobnost).
- Euforie panuje u akcií United Therapeutics a Mineralys Therapeutics, které si připisují více než 36 %.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
-
Cytokinetics (CYTK) +20 % poté, co vývojář léků na srdce oznámil data z pozdní fáze klinické studie, která zaujala Wall Street.
-
Frontier Group (ULCC) +12 % po té, co Deutsche Bank zvýšila doporučení na „Koupit“, s odkazem na silnou pozici firmy, která by měla profitovat z bankrotu Spirit Airlines.
-
Ionis Pharmaceuticals (IONS) +20 % po oznámení, že olezarsen snížil hladiny triglyceridů a výskyt akutní pankreatitidy ve 3. fázi klinických testů u pacientů s těžkou hypertriglyceridémií.
-
PepsiCo (PEP) +4 % poté, co Wall Street Journal uvedl, že aktivistický fond Elliott Investment Management vybudoval podíl cca 4 mld. USD a plánuje tlačit na změny ve společnosti.
-
Signet Jewelers (SIG) +4 % po zvýšení celoroční prognózy očištěného zisku na akcii (EPS).
-
Telus Digital (TIXT) +14 % poté, co Telus Corp. souhlasila s akvizicí všech zbývajících akcií, které dosud nevlastnila.
-
United Therapeutics (UTHR) +49 % po oznámení, že studie Teton-2 s přípravkem Tyvaso pro léčbu idiopatické plicní fibrózy dosáhla primárního cíle účinnosti.
-
Mineralys Therapeutics (MLYS) +37 % poté, co podle Jefferies výsledky léku na hypertenzi od AstraZenecy vyšly „numericky hůře“ než data Mineralys.
-
Constellation Brands (STZ) -7 % po snížení výhledu zisku na fiskální rok 2026, což vyvolalo obavy ohledně síly amerického spotřebitele.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.