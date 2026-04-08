US Open: Wall Street prudce roste díky příměří na Blízkém východě 📈 Technologické akcie posilují, energetický sektor panikaří

Akciové trhy rostly v reakci na signály deeskalace geopolitického napětí mezi USA a Íránem. Oznámení dočasného přerušení vojenských akcí okamžitě vyvolalo prudký pokles cen ropy a silný odraz globálních akciových trhů. Wall Street otevřela čtvrteční seanci ve výrazně prorůstové náladě. Investoři začali oceňovat scénář menšího narušení dodávek energií, nižších cen ropy a holubičího přístupu Fedu, což zlepšilo celkový sentiment na trhu. Zároveň ale tento pohyb zůstává podmíněný a krátkodobý, takže nejistota je stále vysoká. Není totiž jasné, zda po dvoutýdenním období bude následovat konečná mírová dohoda mezi Washingtonem a Teheránem. Klíčovou otázkou je, zda se příměří může proměnit v trvalé diplomatické řešení. Přesto už se investoři vracejí do dříve přeprodaných sektorů, zejména do technologických akcií.
- Dow Jones vzrostl o 1 380 bodů, tedy téměř o 3 %, S&P 500 přidal více než 2,5 % a Nasdaq 100 vzrostl téměř o 3 %. Kontrakt na US500 roste o 2,1 %.
- Ropa WTI klesla o více než 17 % na zhruba 93,4 USD, zatímco Brent odepsal přes 16 % na přibližně 91,7 USD.
- Hlavním katalyzátorem bylo rozhodnutí Donalda Trumpa pozastavit útoky na Írán na dva týdny.
- Příměří je podmíněno znovuotevřením Hormuzského průlivu, přičemž Írán už souhlasil s dočasným obnovením energetické přepravy pod vojenskou koordinací.
- Izrael také příměří přijal, alespoň podle médií.
- Další podporu přinesly diskuse o možném zmírnění sankcí a cel vůči Íránu.
- Růst vedly technologické a cyklické akcie, včetně Nvidia, Amazon, Tesla, JPMorgan a Boeing.
- Energetický sektor oslaboval. Exxon Mobil ztrácí 7 %, Chevron 6 % a pod tlakem je i LNG gigant Cheniere.
US500 (D1 interval)
Zprávy ze společností
- Delta Air Lines
- Akcie v premarketu vzrostly zhruba o 12 %, především díky prudkému poklesu cen ropy.
- Nižší ceny leteckého paliva výrazně zlepšují krátkodobý výhled provozních marží.
- Společnost oznámila výsledky za první čtvrtletí nad očekáváním trhu, což podpořilo pozitivní sentiment.
- Výhled na druhé čtvrtletí však zaostal za konsenzem, což ukazuje na opatrnost managementu.
- Trh v tuto chvíli klade větší důraz na vývoj nákladů na palivo než na krátkodobý výhled.
- Delta zůstává velmi citlivá na volatilitu cen energií a na poptávku po cestování.
- Pro další růst bude klíčové, zda pokles cen ropy vydrží a zda se geopolitická situace stabilizuje.
- Levi Strauss
- Akcie vzrostly o více než 9 % po lepších než očekávaných kvartálních výsledcích.
- Tržby i zisky překonaly odhady, což ukazuje na solidní provozní výkonnost.
- Důležitým strukturálním bodem je, že přímý prodej zákazníkům nyní tvoří 50 % celkových tržeb.
- Model DTC zlepšuje kontrolu nad maržemi a snižuje závislost na velkoobchodních kanálech.
- Společnost zvýšila celoroční výhled zisku, což signalizuje rostoucí důvěru v poptávku.
- Výsledky naznačují odolnost oděvního segmentu i v prostředí volatilního makra.
- Mezi hlavní rizika patří tlak na spotřebitele a možné zpomalení diskrečních výdajů.
- Exxon Mobil
- Akcie v premarketu klesly o více než 5,5 % po prudkém poklesu cen ropy.
- Tento pohyb odráží širší slabost energetického sektoru po oznámení příměří mezi USA a Íránem.
- Nižší ceny ropy přímo snižují očekávané příjmy a marže v upstreamu.
- Pokles ropy pod 100 USD za barel mění krátkodobé předpoklady pro celý sektor.
- Exxon předtím těžil z růstu cen energií během eskalace konfliktu.
- Současný pokles ukazuje silnou vazbu společnosti na geopolitiku a ceny komodit.
- Další vývoj bude záviset na tom, jak trvalé příměří bude a jak stabilní zůstane globální nabídka ropy.
- Freshpet
- TD Cowen zvýšil doporučení na buy s odkazem na silnější než očekávanou dynamiku tržeb.
- Akcie po zvýšení doporučení vzrostly v premarketu o více než 5 %.
- Maloobchodní tržby od začátku roku rostou o 13 %, což je nad výhledem společnosti pro rok 2026 v pásmu 7 až 10 %.
- Obavy z konkurence ze strany Costco a Farmer’s Dog jsou podle analytiků přehnané.
- Rozsah firmy a její konkurenční výhody podporují její postavení na trhu.
- Analytici také zdůrazňují lepší kontrolu nákladů jako další pozitivní faktor.
- Cílová cena 80 USD znamená potenciál růstu přibližně o 27 %, což podporuje býčí sentiment.
- Clean Harbors
- Citi zvýšila doporučení na buy a zvedla cílovou cenu na 346 USD.
- To znamená přibližně 16% růstový potenciál oproti předchozímu závěru.
- Akcie po zvýšení doporučení posílily v premarketu asi o 3 %.
- Očekává se, že růst chemické výroby v USA podpoří další růst firmy.
- Tento trend částečně souvisí s narušením dodávek na Blízkém východě.
- Segment Environmental Services může překonat současný výhled.
- Společnost má významnou expozici vůči chemickému sektoru, který tvoří 14 % tržeb, zejména v technických službách s vysokou marží.
- Royal Caribbean
- JPMorgan snížila odhad EPS pro rok 2026 na 16,62 USD a snížila cílovou cenu na 341 USD.
- Navzdory tomuto kroku nová valuace stále implikuje potenciál růstu kolem 27 %.
- Banka ponechala doporučení overweight, což signalizuje pozitivní dlouhodobý pohled.
- Společnost čelí „geopolitické trojkombinaci“ slabší poptávky, vyšších nákladů na palivo a provozních narušení.
- Napětí na Blízkém východě snížilo konverzi rezervací u evropských plaveb.
- Další překážky zahrnují přibližně 270 milionů USD v nákladech na palivo a ztráty z investic.
- Akcie po zprávě o příměří vyskočily asi o 8 %, což ukazuje vysokou citlivost na makroprostředí.
Royal Carribean (D1 interval)
