US Open: Wall Street se odráží zpět díky podpoře technologického sektoru

Wall Street dnes vykazuje známky stabilizace po včerejším výprodeji. Futures na hlavní indexy jsou mírně v plusu, což naznačuje, že se trh snaží částečně korigovat ztráty.
Pozornost se nadále soustředí na rozhodnutí Federálního rezervního systému (Fed). Trhy spekulují, zda Fed změní svůj tón ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb, což by mělo významný dopad na ocenění růstových akcií, zejména v technologickém sektoru. Technologické společnosti a firmy zabývající se umělou inteligencí, které v posledních měsících výrazně přispívaly k růstu trhů, jsou nyní nejcitlivější na výkyvy tržního sentimentu a na měnící se očekávání ohledně měnové politiky.
Další tlak přišel ze včerejších údajů ISM Manufacturing PMI, které ukázaly, že americký průmyslový sektor opět klesá. V listopadu index dosáhl 48,2 bodu, což je pokles z říjnových 48,7 bodu a devátý měsíc v řadě oslabující aktivity. Obzvláště znepokojující byl pokles nových objednávek na 47,4 bodu a sub-indexu zaměstnanosti na 44,0 bodu. Současně však index cen vzrostl na 58,5 bodu, což naznačuje rostoucí nákladové tlaky i přes slábnoucí poptávku.
Tato kombinace údajů představuje pro Fed výzvu. Na jedné straně slábnoucí průmyslová aktivita a zpomalující poptávka naznačují ochlazení ekonomiky, což by běžně podpořilo měkčí přístup k měnové politice. Na druhé straně však přetrvávající cenové tlaky mohou udržovat obavy z inflace a omezovat prostor pro rychlé snižování sazeb. Výsledkem tak může být vyvážený a opatrný přístup, který zohlední jak ekonomická rizika, tak inflační tlaky.
Celkově současná tržní situace odráží mírné zotavení, nejistotu ohledně budoucích kroků Fedu, slabá průmyslová data a rostoucí obavy o kondici technologických společností.
Zdroj: xStation5
US500 (H1 Interval)
Futures na S&P 500 jsou dnes mírně výše, což značí odraz od včerejší lokální korekce. Trh se stále nachází nad klíčovými klouzavými průměry (EMA 25, 50 a 100), což signalizuje technickou převahu býků a potenciál pro další růst. RSI se pohybuje v neutrální až mírně optimistické zóně, což naznačuje, že prostor pro další růst zůstává otevřený. Trhy zůstávají umírněně opatrné, sledují konsolidaci a očekávaná makrodata, která by mohla ovlivnit další směr. Podpora v oblasti klouzavých průměrů zůstává stabilní, avšak klíčové budou nadcházející signály z trhu a globální sentiment.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Janux Therapeutics (JANX.US): Akcie prudce oslabily po zveřejnění předběžných výsledků fáze 1 klinického testu na rakovinu prostaty. I přes obecně pozitivní bezpečnostní profil a první známky účinnosti trh reagoval negativně, neboť výsledky neposkytly jasnou výhodu oproti konkurenčním terapiím a naznačují, že komercializace může být zdlouhavější.
- Marvell Technology (MRVL.US): Akcie posilují o 2,5 % během dne po zprávě, že společnost je v pokročilém jednání o akvizici startupu Celestial AI, který se zabývá čipy pro umělou inteligenci. Hodnota transakce může přesáhnout 5 miliard USD a potenciálně posílí pozici Marvellu v segmentu AI a urychlí vývoj nových technologií. Trh je však zároveň obezřetný kvůli možným problémům s integrací týmů a technologií. Investoři také očekávají výsledky za 3. čtvrtletí, které budou zveřejněny po dnešní seanci, s očekávaným EPS 0,74 USD a tržbami 2,07 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 72 % a 36 %.
- Credo Technology (CRDO.US): Akcie rostou během dne téměř o 25 % po výsledcích, které překonaly očekávání trhu, a díky optimistickému výhledu pro nadcházející čtvrtletí.
- MongoDB (MDB.US): Akcie posílily o více než 20 % po výsledcích za 3. čtvrtletí, které ukázaly silný růst tržeb z platformy Atlas a rostoucí význam v oblasti AI aplikací. Tržby z Atlasu vzrostly přibližně o 30 % a analytici očekávají další robustní expanzi v následujících letech.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Trh vyčkává, v centru pozornosti inflace a FED
Dollar General – Dvouciferný růst po výsledcích
Průmyslové REITy – Opravdu bezpečné aktivum?
Další den u Meta – pokuty, AI a kapitálové výdaje
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.