US Premarket: Wall Street roste 📈 UnitedHealth posiluje o 10 % díky Berkshire Hathaway

Americké akciové indexové futures se v pátek obchodují mírně výše, ačkoli část zisků byla umazána těsně před zveřejněním maloobchodních tržeb za červenec.
- Z indexů vyčnívá Dow Jones Industrial Average (US30), který je podporován obnoveným nákupním zájmem o akcie klíčové americké zdravotní pojišťovny UnitedHealth (UNH.US). Berkshire Hathaway odhalila podíl ve společnosti, což podpořilo růst ceny akcií. Podobný růst zaznamenaly i tituly ze sektoru bytové výstavby, jako Lennar a DR Horton.
- Investoři rovněž sledují akcie společnosti Intel, která překonává klíčové technické rezistence po zprávách, že by americká vláda mohla vstoupit do vlastnické struktury tohoto výrobce čipů.
- Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin mají dnes v 21:00 jednat o možném příměří na Ukrajině.
Obchodníci vyhlížejí důležitá americká makrodata:
14:30 – Maloobchodní tržby za červenec
15:15 – Průmyslová výroba
16:00 – Spotřebitelská důvěra a inflační očekávání (předběžná data za srpen, University of Michigan)
US30 (denní interval)
Firemní novinky
- UnitedHealth (UNH.US) – Akcie vyskočily o 11 % poté, co Berkshire Hathaway vedená Warrenem Buffettem zveřejnila novou investici do této nepříliš oblíbené zdravotní pojišťovny. Investoři to vnímají jako možnou „value“ příležitost, navzdory regulační nejistotě a hrozbě sankcí souvisejících s programy Medicare.
- Intel (INTC.US) – V premarketu zisk téměř 4 %, navazující na předchozí růst, poté co Bloomberg uvedl, že administrativa Donalda Trumpa zvažuje kapitálový vstup do výrobce čipů. Trh tento krok vnímá jako strategické zajištění pozice Intelu jako klíčového domácího producenta s robustními dodavatelskými řetězci.
- Applied Materials (AMAT.US) – Akcie klesly o téměř 15 % poté, co výrobce polovodičového vybavení zveřejnil slabý výhled pro čtvrtý kvartál kvůli slábnoucí poptávce z Číny. Tato zpráva prohloubila obavy z celních rizik a zdůraznila, že vysoká expozice vůči Číně zatlačuje do pozadí růst v USA.
- DR Horton (DHI.US) & Lennar (LEN.US) – Obě společnosti vzrostly téměř o 4 % poté, co Berkshire Hathaway navýšila expozici v sektoru bytové výstavby, když oznámila novou pozici v DR Horton a významně vyšší podíl v Lennaru.
- Target (TGT.US) – Akcie klesly téměř o 2 % poté, co Bank of America snížila doporučení z „neutral“ na „underperform“, s odkazem na „zhoršující se“ dlouhodobý výhled a rostoucí konkurenční tlak ze strany hlavních rivalů.
- SanDisk (SNDK.US) – Pokles téměř o 10 % navzdory silným čtvrtletním výsledkům, protože výrobce flash pamětí nenaplnil neoficiální očekávání investorů, což spustilo realizaci zisků.
- Tapestry (TPR.US) – Růst o 2 %, poté co Wells Fargo zvýšila cílovou cenu a zároveň ponechala hodnocení „overweight“, přičemž uvedla, že nedávný výprodej byl přehnaný.
- Twilio (TWLO.US) – Zisk přes 4 %, protože společnost vstupuje do indexu S&P MidCap 400 po akvizici společnosti Amedisys firmou UnitedHealth, což může podpořit nákupy ze strany institucionálních investorů.
UnitedHealth v centru pozornosti
Po masivním nedávném propadu je cena akcií UnitedHealth nyní téměř o 50 % pod historickým maximem a stále asi 25–30 % pod 200denním EMA (červená linie) – naposledy podobná situace nastala během paniky spojené s COVID-19. Buffettova angažovanost může být signálem pro investory, že UNH je nyní oceněna atraktivně, což přimělo Wall Street přehodnotit dlouhodobé fundamenty společnosti.
Průraz na Intelu
Akcie společnosti Intel včera překonaly 200denní EMA, čímž zvrátily dosavadní sestupný trend. Dnešní zisky v premarketu otevírají cestu k lokálním maximům.
Zdroj: xStation5
