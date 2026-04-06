📈 US100 roste o 1 %

Futures na Nasdaq 100 (US100) dnes rostou o více než 1 % a obchodují se na nejvyšší úrovni od 26. března, kolem 24 380 bodů. Index posiluje poté, co média informovala, že Írán jedná o možném 45denním příměří na Blízkém východě.
- Podle zdrojů agentury Reuters Írán odmítl návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu výměnou za příměří a zároveň odmítl dodržet jakékoli stanovené termíny nebo vyjednávat pod tlakem. Nálada na Wall Street se však zároveň postupně stabilizuje, a to především díky očekávání konstruktivního výsledku jednání mezi Washingtonem a Teheránem, který by mohl vést k obnovení provozu tankerů.
- Donald Trump stanovil termín do 2:00 ráno SEČ pro dosažení zmírnění napětí, nebo v opačném případě pro zahájení výrazných úderů na íránskou infrastrukturu. Obě strany zatím podle všeho drží poměrně tvrdé vyjednávací pozice. Írán zároveň pohrozil odvetnými útoky na infrastrukturu po celém Blízkém východě, včetně aktiv spojených se Spojenými státy.
- Společnost Citrini mezitím zveřejnila zprávu, podle níž mohou datové sady používané v makroanalýzách a analýzách ropného trhu přehlížet významnou část skutečného provozu tankerů přes Hormuzský průliv. Podle této zprávy mnoho plavidel operuje s vypnutými transpondéry nebo záměrně uvádí nesprávná data.
- Ropa Brent klesla z přibližně 112 USD za barel na začátku pondělní seance pod 108 USD v pozdních dopoledních hodinách, což naznačuje částečné odeznění geopolitické rizikové prémie.
Co očekávat od dat ISM?
Kromě geopolitiky se pozornost investorů přesouvá k datům US ISM ve službách, která budou zveřejněna v 16:00. Únorová hodnota ISM byla nejvyšší od roku 2022, což naznačuje, že překonání předchozí úrovně může být v prostředí konfliktu na Blízkém východě a rostoucích cen energií obtížné.
- 16:00 – US ISM ve službách (březen): očekávání 54,9 vs. předchozích 56,1
- Index cen: očekávání 67 vs. předchozích 63
- Nové objednávky: očekávání 56,8 vs. předchozích 58,6
- Zaměstnanost: očekávání 51,0 vs. předchozích 51,6
Očekává se výraznější růst subindexu cen. Čím větší bude rozdíl mezi cenami a složkami, jako jsou nové objednávky nebo zaměstnanost, tím věrohodnější bude riziko stagflačního prostředí. Vyšší ceny paliv snižují disponibilní příjmy, což je vývoj historicky spojovaný s korekcemi nebo medvědími trhy.
Důležité je, že subindex cen se přímo nezapočítává do souhrnného ukazatele ISM, což může zvýšit pravděpodobnost výraznější meziměsíční korekce hlavního indexu. Na druhou stranu se prudký pokles jeví jako méně pravděpodobný vzhledem k lepším než očekávaným regionálním datům od Dallas Fed, Philly Fed, Empire State, Richmond Fed a Kansas City Fed.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
