USDJPY: další intervence japonských úřadů, jen posiluje o 1,00 % 📌

USDJPY dnes znovu zasáhla silná vlna nákupů jenu. Měnový pár klesl z horní oblasti 157,700 na 155,030. Pohyb je interpretován jako další intervence japonských úřadů. Načasování odpovídá nedávnému vzorci: nízká likvidita během japonských svátků a přechod z asijské do evropské seance, kdy mohou mít oficiální toky větší dopad na trh. Na vrcholu pohybu jen posílil téměř o 2 % směrem k oblasti 155. Šlo o nejsilnější úroveň od 24. února 2026, poté co ministryně financí Satsuki Katayama varovala před spekulativními pohyby na FX trhu.
Jde o další takovou intervenci po rozsáhlé operaci z minulého týdne. Tehdy údaje Bank of Japan z peněžního trhu naznačily, že Tokio mohlo vynaložit přibližně 5,48 bilionu jenů, tedy zhruba 35 miliard USD, na podporu jenu poté, co USDJPY prorazil nad úroveň 160. Klíčovým signálem pro investory je, že japonské ministerstvo financí se už neomezuje pouze na slovní varování. Aktivně se snaží omezit růst USDJPY, zejména v zóně 158–160. Rychlé návraty po dřívějších intervencích zároveň ukazují, že tyto kroky spíše kupují čas, než aby samy měnily širší trend. Úrovně nad 160 byly kritickým bodem také během intervence v červenci 2024.
Fundamentální prostředí zůstává pro jen obtížné. Široký úrokový diferenciál mezi USA a Japonskem, závislost Japonska na dovozu energií a geopolitický tlak související s Hormuzským průlivem nadále podporují dolar a oslabují jen. Nedávné zlepšení sentimentu kolem možné dohody mezi USA a Íránem pomohlo Tokiu díky nižším cenám ropy a slabšímu USD. Pokud však tento tlak nebude dál polevovat, nebo pokud Bank of Japan nezaujme jestřábí postoj, investoři mohou dál podporovat současný trend oslabování JPY.
