Válka na Blízkém východě dusí trh s plynem, světová poptávka má znovu klesnout 📉

Dopady války na Blízkém východě dál výrazně mění globální trh se zemním plynem. Podle nejnovější čtvrtletní zprávy Mezinárodní energetické agentury má světová spotřeba plynu letos klesnout o 0,5 %. Pokud se tento odhad naplní, půjde už o třetí meziroční pokles poptávky za posledních sedm let.
Hlavním důvodem je slabší využití plynu v energetice a průmyslu. Vyšší ceny, omezené dodávky a narušení části infrastruktury nutí některé odběratele spotřebu snižovat nebo přecházet k jiným palivům. To je patrné zejména v Asii, kde dražší plyn podporuje návrat části výroby elektřiny ke uhlí.
Klíčovým problémem zůstává Hormuzský průliv, přes který dříve procházelo přibližně 20 % globálních dodávek LNG. Po dočasné dohodě mezi Spojenými státy a Íránem sice provoz LNG tankerů postupně roste, ale stále zůstává výrazně pod úrovní před konfliktem. Výhled budoucích obchodních toků proto zůstává velmi nejistý.
Ceny zemního plynu v Evropě a Asii sice ustoupily z březnových maxim, ale stále se drží výrazně nad úrovněmi z roku 2025. To dál zatěžuje odběratele v průmyslu, energetice i domácnostech. Vyšší ceny zároveň snižují konkurenceschopnost podniků, které jsou na plynu silně závislé.
Největší výpadek je patrný u dodávek z Kataru a Spojených arabských emirátů. Produkce LNG z těchto zemí podle zprávy mezi březnem a červnem klesla téměř o 80 % oproti stejnému období roku 2025. Výpadek však částečně nahrazují producenti z jiných regionů, zejména nové LNG projekty v Severní Americe, Africe a Austrálii.
Díky těmto novým zdrojům by celoroční světová nabídka LNG v roce 2026 mohla zůstat přibližně na úrovni roku 2025. Riziko je ale stále značné. Pokud by se plné otevření Hormuzského průlivu zpozdilo až za začátek čtvrtého čtvrtletí, mohlo by dojít k prvnímu meziročnímu poklesu globální nabídky LNG od roku 2012.
Dopady konfliktu se navíc neomezují pouze na letošní rok. Poškození plynové infrastruktury, včetně zařízení Ras Laffan v Kataru, může zpozdit plánované navyšování kapacity LNG. Právě Katar měl být jedním z hlavních zdrojů růstu světové nabídky v dalších letech. Pokud se jeho expanze opozdí, trh může zůstat napjatější i v letech 2026 a 2027.
Napětí na trhu s plynem se přelévá i do dalších částí ekonomiky. Významným příkladem jsou hnojiva, při jejichž výrobě je zemní plyn klíčovou surovinou. Dražší nebo hůře dostupný plyn může zvyšovat náklady výrobců hnojiv, což může následně dopadnout na zemědělství a ceny potravin. Největší riziko to představuje pro chudší a zranitelnější regiony světa.
Z pohledu investorů zůstává trh s plynem citlivý především na vývoj v Hormuzském průlivu, obnovu katarské infrastruktury a tempo náběhu nových LNG projektů mimo Blízký východ. Pokud se dodávky stabilizují, ceny mohou postupně dál klesat. Pokud se ale konflikt protáhne nebo se plné obnovení přepravy zpozdí, může se napětí na trhu rychle vrátit.
Graf zemního plynu (NATGAS.EU, D1)
Zdroj: xStation5
- Cena evropského zemního plynu se aktuálně pohybuje kolem 49,25 EUR a po červnovém poklesu se jí podařilo vrátit zpět nad klíčové klouzavé průměry. Trh se drží nad EMA 50 na úrovni 45,25 EUR i nad SMA 100 na hodnotě 43,42 EUR, což technicky zlepšuje krátkodobý obraz a naznačuje, že kupci znovu získávají větší kontrolu.
- Z grafu je patrné, že po březnovém výstřelu k oblasti 73,88 EUR přišla delší korekce a následná konsolidace. Cena se několikrát opřela o zónu kolem 39,66 EUR, kde leží Fibonacciho hladina 0,786. Právě tato oblast fungovala jako důležitá podpora a zastavila hlubší výprodej. Od začátku července se plyn postupně zvedá a nyní se snaží stabilizovat nad hladinou 46,98 EUR, která odpovídá Fibonacciho úrovni 0,618.
- Nejbližší důležitou překážkou je oblast kolem 52,12 EUR, tedy Fibonacciho hladina 0,5. Pokud se ceně podaří tuto zónu prorazit a udržet se nad ní, technický obraz by se dále zlepšil a otevřel by se prostor k růstu směrem k 57,25 EUR. Naopak pokud trh nad současnými úrovněmi ztratí sílu, může přijít návrat k oblasti 46,98 EUR, případně k 45,25 EUR, kde se nachází EMA 50.
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