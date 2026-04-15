Velká banka vstupuje hlouběji do světa krypta🏦

- Société Générale zpřístupnila svůj stablecoin USD CoinVertible uživatelům MetaMasku.
- Token má usnadnit převody, obchodování i platby poplatků v blockchainových aplikacích.
- Trh nadále ovládají USDT a USDC, zatímco bankovní stablecoiny mají zatím jen malý podíl.
- Pro tradiční banky jde o důležitý krok k většímu zapojení do světa digitálních aktiv.
Francouzská banka Société Générale výrazně rozšiřuje dosah svého dolarového stablecoinu USD CoinVertible. Prostřednictvím své divize Societe Generale-FORGE jej nově zpřístupnila v peněžence MetaMask, a to díky partnerství se společností Consensys. Jde o jeden z nejvýraznějších kroků tradiční banky směrem k širšímu využití digitálních peněz v běžném kryptoměnovém ekosystému.
Díky této integraci získají miliony uživatelů MetaMasku přístup ke stablecoinu banky a možnost používat jej napříč tisíci blockchainových aplikací napojených na tuto peněženku. Token má sloužit nejen pro převod fiat měn do digitální podoby, ale také pro obchodování s kryptoměnami či úhradu blockchainových transakčních poplatků. Société Générale tím sází na rostoucí význam stablecoinů jako rychlého a efektivního nástroje pro přesun hodnoty mimo tradiční platební infrastrukturu.
Podle šéfa SG-FORGE Jeana-Marca Stengera stablecoiny kombinují výhody blockchainu s prvky, které jsou typické pro bankovní sektor, tedy řízení rizik, compliance, transparentnost a správu. Právě spojení tradiční finanční důvěryhodnosti s technologickou flexibilitou má být hlavní konkurenční výhodou bankovních tokenů.
Trh se stablecoiny navíc dále roste. Po přijetí nové americké legislativy v minulém roce zesílila aktivita bank i platebních firem. Vlastní stablecoin už letos spustila například Fidelity, zatímco PayPal rozvíjí svůj PYUSD. Přesto zatím zůstává dominance největších hráčů velmi silná. Tether (USDT) má tržní hodnotu kolem 185 miliard dolarů a Circle (USDC) přibližně 79 miliard dolarů. Oproti tomu USD CoinVertible dosahuje zhruba 27 milionů dolarů, zatímco PYUSD se pohybuje kolem 4 miliard dolarů.
Société Générale patřila mezi první banky, které se do stablecoinů pustily. Nejprve v roce 2023 uvedla eurovou verzi a následně loni také dolarovou variantu. Aktuální napojení na MetaMask zapadá do širší strategie banky, která chce své digitální tokeny dostat blíže jak ke klasickému finančnímu trhu, tak k decentralizovaným aplikacím.
Z pohledu investorů jde o další signál, že tradiční banky nechtějí v oblasti tokenizace a digitálních aktiv zůstat pozadu. Přesto bude klíčové, zda se menším bankovním stablecoinům podaří získat výraznější podíl na trhu, který zatím pevně ovládají zavedení kryptoměnoví emitenti.
Graf GLE.FR (D1)
Akcie Société Générale se aktuálně obchodují kolem 72,35 EUR a v posledních dnech výrazně posílily. Cena se dostala nad oba klouzavé průměry, konkrétně nad EMA 50 na 67,59 EUR i SMA 100 na 67,61 EUR, což potvrzuje zlepšení technického nastavení. Po předchozí korekci se titul rychle odrazil vzhůru a nyní se přibližuje k důležité rezistenční zóně poblíž 73,4 až 75,6 EUR.
RSI se pohybuje na hodnotě 57,3, tedy v neutrální až mírně býčí oblasti, což naznačuje, že akcie stále mají prostor pro další růst bez známek překoupenosti. MACD vyslal pozitivní signál a histogram roste do kladných hodnot, což potvrzuje sílící nákupní momentum. Celkově tak technický obraz působí znovu býčím dojmem, přesto bude důležité sledovat, zda se akciím podaří udržet nad úrovní 71 EUR a následně prorazit letošní lokální maxima.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Tržby ASML: silný vstup do roku a signál pokračujícího čipového boomu!
Evropa si údajně připravuje plán B pro případ odchodu USA z NATO 🌍
🎥 Výsledková sezóna s XTB: ASML hlásí výborná čísla, na růst akcií to ale nestačí
Denní shrnutí: Americké akciové indexy po datech PPI rostou
